Elena es compromet a impulsar una llei catalana d'atenció a les víctimes del terrorisme

Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior de la Generalitat, s'ha compromès a impulsar una llei catalana d'atenció a les víctimes del terrorisme, coincidint amb el cinquè aniversari dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils: "Crec que ha d'existir aquest marc que reguli l'acompanyament a les víctimes. Així ho farem". En una entrevista aquest dimecres a Catalunya Ràdio, també ha assenyalat que Catalunya no compta amb un protocol d'atenció a les víctimes d'atemptats terroristes, però ha concretat que estan treballant per fer-ho.

El conseller ha afirmat que si les víctimes del 17-A senten falta de suport institucional significa que "alguna cosa s'ha fet malament", i ha afegit que s'haurien d'haver sentit més acompanyades durant aquests cinc anys. Preguntat pel risc d'un possible atemptat a Barcelona, Elena ha demanat no caure a l'alarmisme, i ha concretat que els serveis d'investigació policials apunten que hi ha risc que es produeixi "a títol individual, no d'una organització com va existir en aquell moment", en referència al 17-A.

Sobre les paraules de l'excomissari en cap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que va afirmar en una entrevista que la societat no ha estat generosa amb les víctimes del 17-A, el conseller ha assegurat que ell ho va viure com a ciutadà i no des de dins de les institucions, i ha defensat que va veure "molta mobilització i molta solidaritat".

Uns 700 agents dels Mossos d'Esquadra es dediquen a l'àmbit antiterrorista

En una altra entrevista, en aquest cas a Rac-1, Elena ha afegit que el risc d'atemptat terrorista encara existeix si bé és menor que fa uns anys. En aquest sentit, ha apuntat que la prevenció s'ha millorat en els últims anys i ha destacat una bona relació i coordinació tant amb la resta de policies de l'Estat, com amb el CNI i també a escala europea. "Ni alarmisme ni abaixar la guàrdia", ha afegit. Segons ell, hi ha molta dedicació del Cos de Mossos d'Esquadra a la política antiterrorista: uns 700 agents de 17.000.

D'altra banda, i sobre els agents que van abatre els terroristes de Barcelona i Cambrils i que reclamen una indemnització al Govern, Elena ha assenyalat: "Jo he intentat estar al seu costat i crec que hi he estat. Si cal estar-hi més, hi estarem". Pel que fa a la petició concreta d'indemnització per part d'aquests agents, el conseller ha apuntat que s'ha fet per la via administrativa i que la Generalitat encara està dins del termini per contestar i està valorant-la. També ha dit que s'han atès les demandes dels agents que segueixen actius dins del Cos de Mossos i que han demanat que es readapti la seva situació.