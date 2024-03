Elena defensa la "coherència" de convocar la plaça de major dels Mossos en el marc de creixement del cos policial

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha defensat en una entrevista amb l'ACN la "coherència" de convocar la segona plaça de major dels Mossos en el marc del creixement del cos de seguretat. La voluntat és arribar als 22.000 agents el 2030. Segons Elena, "té tot el sentit del món" que després de convocar més de 2.000 nous efectius i fer promocions internes a tots els nivells, ara es culmini el propòsit obrint aquest procediment.

Durant l'entrevista, el conseller també ha assenyalat la seva voluntat de feminitzar el cos de la policia catalana i ha assegurat que cal "corregir" les "discriminacions" que han fet que durant 40 anys només una de cada deu membres dels Mossos hagin estat dones. Segons Elena, "és el moment de fer aquesta aposta", ja que en els darrers anys s'han incorporat "més homes que mai".



Tot i això, la plaça de major dels Mossos, que ja "estava prevista" en la Relació de Llocs de Treball, en ser una sola, no pot incloure una reserva per a dones com sí que succeeix en altres convocatòries.

Recursos en contra de la convocatòria

En una entrevista amb El Periódico, el comissari en cap del cos, Eduard Sallent, va anunciar aquest divendres la seva voluntat de presentar-se al concurs per obtenir el càrrec. Mentrestant, el sindicat USPAC de Mossos, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL) han interposat recursos al jutjat contenciós administratiu contra la convocatòria d'aquesta vacant.

Segons aquests sindicats, la plaça està "feta a mida" després d'una reestructuració del cos policial "que pretén dominar l'operativa des dels càrrecs polítics". Des d'USPAC han alertat que està previst que només s'hi presenti una persona i han asseverat que la convocatòria és una "prova més que la denominada feminització del cos és només un gest de cara a la galeria, que perjudica greument les escales bàsiques i intermèdies, però que blinda la designació política de comissaris i grans".

Per la seva banda, SAP i SME han demanat la imposició d'una mesura cautelar que suspengui la convocatòria mentre no es resolgui la demanda presentada.



Paritat al cos de Mossos d'Esquadra

La reserva de places per a dones és una mesura que també ha aixecat moltes crítiques per part d'USPAC. Des de l'entitat asseguren que "si es vol incrementar el nombre de dones al cos s'han de fer veritables mesures de conciliació de la vida familiar i laboral perquè homes i dones no puguin ser destinats a l'altra punta de Catalunya quan aconsegueixin promocionar".



Paral·lelament, SAP-FEPOL i SME-FEPOL, els dos sindicats que van signar el Pla d'Igualtat i que al principi van mostrar-se a favor de la reserva de places, també han manifestat el seu malestar. Al seu parer, aquesta acció ha provocat un "sentiment evident de greuge i fins i tot una estigmatització de les mosses que ascendeixen verticalment".

En l'entrevista amb l'ACN, Elena ha lamentat aquestes crítiques i ha assegurat que "no és normal" que en cossos d'emergències com els dels Bombers, Mossos o Agents Rurals, només hi hagi un 2%, un 21% o un 13% de dones respectivament. Per aquest motiu, ha defensat "la discriminació positiva" i ha assegurat que és el que té "la reserva de places".