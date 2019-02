Elisenda Alamany deixa el grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem 

La diputada Elisenda Alamany deixarà de formar part aquest dimecres del grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem, segons ha avançat Nació Digital. dels comuns a la Cambra catalana, han explicat a Europa Press fonts de la formació. La parlamentària n'explicarà les raons aquest dimecres en una roda de premsa on, presumiblement, també s'aclarirà si deixarà l'acta de diputada o passarà a ser diputada no adscrita.



Les desavinences entre Alamany i el sector oficialista dels Comuns fa mesos que s'arrosseguen i van accentuar-se a partir del setembre, quan Xavier Domènech, que era qui l'havia sumat a l'espai, va renunciar a tots els seus càrrecs i va deixar la política institucional. Poques setmanes més tard, a l'octubre, Alamany -que havia arribat a sonar com a candidata a fer tàndem precisament amb Domènech al capdavant del partit- va impulsar la plataforma Sobiranistes, juntament amb el també diputat Joan Josep Nuet.



Divisio als comuns de cara a les municipals



El corrent va denunciar que els comuns s'havien apartat d'alguns dels valors fundacionals de l'espai, com ara el sobiranisme, i havien estat incapaços de superar el model dels partits tradicional, marcats per les negociacions de despatx. Alamany ha estat especialment crítica amb ICV. La cúpula de Catalunya en Comú, però, sempre ha negat que existeixi aquesta desviació.



La fractura a l'espai, però, s'ha visualitzat en la configuració de nombroses candidatures municipals de cara a les eleccions locals del 26 de maig, ja que els comuns sobiranistes s'han integrat en confluències àmplies d'esquerra en municipis com Girona, Badalona, ​​Sant Boi i Cerdanyola del Vallès, entre d'altres, on també hi haurà candidatures de Catalunya en Comú, bàsicament conformades per ICV i EUiA.



Fonts del grup parlamentari consultades per Europa Press asseguren que "fa molt temps que l'Elisenda tenia un projecte personal" i no es mostren sorpresos perquè prengui aquesta decisió a dos mesos d'unes eleccions "A Catalunya en Comú seguim concentrats en les eleccions generals. Guanyar-les és important. No ens distraurem d'aquest objectiu", reblen.