Els 10 documentals imprescindibles de l'In-Edit 2023

"La música és segurament l'expressió humana que millor ens explica a nosaltres mateixos". Així ho afirmen les persones que organitzen la cita anual que tots els amants del cinema i la música tenen cada any amb el documental musical. I segurament, tenen raó. Més de 60 històries que donaran forma a la XXI edició del Festival Internacional de Cinema Documental Musical In-Edit, que arrenca aquest dijous i s'allargarà fins al 5 de novembre als cinemes Mooby Aribau Multicines de Barcelona.

Entre d'altres, s'hi podran veure films de directors com Martin Scorsese o Anton Corbijn i a més, estrena pel gran públic en la seva inauguració, Esta ambición desmedida, la pel·lícula de Santos Bacana, Cristina Trenas i Rogelio González, que segueix C. Tangana durant la seva última gira.



Seguint la filosofia de totes les edicions, el festival ens ofereix de nou una finestra al que passa a casa nostra amb una selecció de documentals estretament vinculats a l'evolució cultural i social de la ciutat. Un viatge ple de records i nostàlgia a la dècada dels 90, on més enllà dels Jocs Olímpics i els macroprojectes urbanístics que van transformar la ciutat, Barcelona la va viure en plena efervescència musical.



La dificultat de triar 10 documentals aquest any constata un cop més el bon estat de salut del gènere, sobretot pel que fa a produccions catalanes i espanyoles, una de les més abundants i de més qualitat dels darrers anys.

'Personality Crisis: One Night Only'

Martin Scorsese, David Tedeschi 2022 | Estats Units | 144 min



Martin Scorsese ha estrenat la seva nova pel·lícula el passat dia 20. El que potser no sap tanta gent, és que també estrena documental a l'In-Edit. I sempre que Scorsese estrena un documental, l'obligació de qualsevol amant del cinema i la música, és anar-lo a veure. Aquest cop ens porta la història de David Johansen, líder i cantant dels New York Dolls i un dels pioners del punk-rock de la Nova York de mitjans dels 70.



Johansen "és l'inici de la música punk i Personality Crisis és una cançó especial", explica Scorsese al ser preguntat pel perquè de la seva tria. A més, "és un musicòleg fantàstic", afegeix. L'ampli coneixement musical de Johansen, plasmat en una actuació íntima a través del seu alter ego cabareter i còmic, Buster Poindexter, és el que va interessar al director.



Això serveix a Scorsese per a reconstruir la carrera iconoclasta i camaleònica d'un dels músics, que sense el renom i la fama internacional d'altres, va ser una de les gran influències de l'època. Sense Johansen i els New York Dolls, la història del punk-rock no hauria estat la mateixa. Scorsese ho sap i ens vol explicar el perquè. I nosaltres li hauríem de fer cas.

'Garatge Club. Un escenari, 900 concerts'

Albert París 2023 | Espanya | 104 min



Més enllà dels documentals que ens parlen de grans estrelles i bandes mundialment famoses, el que fa del festival In-Edit quelcom diferent és que ens acosta cada any històries petites i nostres. Històries que ens han canviat la vida. Totes les persones que algun cop vam tenir el privilegi d'anar a un concert a la Sala Garatge de Barcelona, sabem el que van significar per a tota una generació de joves amb fam de música en directe. Això és el que recull aquesta petita joia d'Albert París.



A través d'entrevistes amb els fundadors del local, músics que hi van actuar i fans que hi van anar, París fa un homenatge, que a la vegada serveix de memòria col·lectiva, a una de les sales de concerts que va deixar més empremta en la cultura musical de la Barcelona dels 90 y principis dels 2000.



Oberta dos dies abans de la clausura dels Jocs Olímpics de 1992, i amb un aforament que no arribava a les 1.000 persones, va tancar el 2002, víctima de la gentrificació del barri de Poblenou. Durant aquells deu anys, però, va ser un espai de llibertat i creativitat musical, contribuint de forma decisiva a l'aparició d'una escena alternativa, quan la paraula encara tenia sentit, que va marcar a tota una generació d'amants de la música.

'Little Richard: I Am Everything'

Lisa Cortes 2023 | Estats Units | 101 min



La música que odien els teus pares i mares quan ets jove és la música que et marca de per vida. Així ho afirma uns dels entrevistats en el documental de la directora Lisa Cortes, sobre la vida i carrera de Little Richard. Ni més ni menys, que un dels pares fundadors Rock and Roll. I posar les bases per una música com aquella, en un moment on el discurs imperant era que, aquell soroll, era poc menys que el diable en persona, no és fàcil. Si a sobre ets negre, nascut al sud dels EUA i queer, la cosa es complica i molt.



Això, però, no només no va aturar Little Richard, si no que el va fer encara més innovador i valent, superant els límits de la música, la moda i el gènere. Conegut per les seves extravagàncies, però sobretot per una veu poderosa i uns directes mai vistos abans, el documental és un retrat exhaustiu que inclou imatges d'arxiu poc conegudes, així com testimonis d'ell mateix, amics i músics. Qui pot dir que era imitat per Paul McCartney quan era petit? Una barreja emocionant amb un sòlid muntatge visual d'una figura complexa i fascinant.

'MaQKina: Historia de una Subcultura'

Óscar Sueiro, Àlex Salgado 2023 | Espanya | 85 min



Quan confesses a algun amic o amiga que a mitjans dels 90 havies anat més d'una vegada al X-Què o al Rachdingue, la cara amb què et miren està, normalment, entre la sorpresa i el menyspreu. I és que la música màkina, avui dia, però també durant el seu apogeu, sempre ha tingut mala fama i sobretot mala premsa.



El documental d'Óscar Sueiro i Àlex Salgado, trenca una llança en favor d'aquesta música, però sobretot en favor de la gent que la va gaudir com poques vegades s'ha gaudit. A través d'entrevistes amb músics, DJs, fans i promotors, ens ofereix una visió històrica, però també íntima i emocional, d'una subcultura que va marcar una època i que va ser molt més que una simple moda.



Des del seu començaments al País Valencià, on es va barrejar la música electrònica valenciana amb la música rave i el techno europeu, passant per la seva extensió a tota Catalunya, el film ens ajuda a entendre un fenomen, moltes vegades oblidat, però sense deixar de tenir una perspectiva crítica i honesta, especialment amb les causes que van portar al seu declivi.

'Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd'

Roddy Bogawa, Storm Thorgerson 2023 | Regne Unit | 94 min



La història ens diu que el cantant, guitarrista, compositor i líder dels primers Pink Floyd, Syd Barrett, es va tornar boig a causa de l'abús de drogues i va deixar el grup. Com sempre, però, la realitat és molt més complicada. No tothom entén que algú, podent ser una estrella del rock, decideixi no ser-ho.



El film, amb entrevistes que revelen aspectes desconegudes fins ara, és un retrat sensible d'una figura complexa i tràgica. Alhora, però, el director no defuig de la part més fosca del músic i la seva complicada relació amb els seu companys i amics. Els fans de Pink Floyd la gaudiran, però els que no ho són tant, descobriran a un músic d¡un talent descomunal, sense el que no s'entén la música psicodèlica del 60.

'Peter Doherty: Stranger In My Own Skin'

Katia De Vidas 2023 | França | 90 min



Peter Doherty va passar de ser l'enfant terrible de la música britànica de la primera dècada dels 2000, a retirar-se amb la seva família a un lloc perdut de França. El que va passar entre un punt i l'altre és el que recull el documental de Katia De Vidas, directora i parella de Doherty. La relació de la directora amb el músic li ha permès disposar de gairebé 200 hores de metratge al llarg de deu anys. Els vídeos domèstics i de gires gravats durant aquest temps, conformen el retrat descarnadament íntim del líder de The Libertines i Babyshambles.



Addicte a les drogues, al caos i a l'autodestrucció. Però també a la creació com una manera de dir-se a un mateix, que rendir-se, no és una opció. Un viatge d'anada i tornada a l'infern ple de comèdia, drama, tragèdia i perseverança.

'Max Roach: The Drum Also Waltzes'

Sam Pollard, Ben Shapiro 2023 | Estats Units | 82 min



"A vegades la música és una arma contra la inhumanitat d'algunes persones", afirma Max Roach en un moment del film. I és que Roach va ser molt més que un dels grans bateries de la història del jazz. O potser precisament ho va ser, pel seu compromís amb la justícia social i els drets civils.



Per a Roach, no existien barreres en la música, però tampoc en les relacions humanes. Pioner del bebop i el hard bop, va tocar, ni més ni menys, amb figures com Charlie Parker, Dizzy Gillespie o Miles Davis. La seva manera de tocar la bateria, reflectia el seu pensament polític i la necessitat d'aconseguir drets per tots els mitjans necessaris. Un retrat polític i musical, alhora que commovedor, d'una autèntica llegenda.

'Let the Canary Sing'

Alison Ellwood 2023 | Estats Units, Regne Unit | 96 min



Qui no ha cantant alguna vegada a ple pulmó "Oh girls, they wanna have fun, Oh girls just wanna have fun" de la famosa cançó de Cyndi Lauper? Precisament aquest mes s'han complert 40 anys del seu llançament, un dels temes més icònics de la història del pop. La cançó, deia Lauper, "no vol dir que les dones només vulguin follar, vol dir que les dones volen tenir les mateixes experiències que qualsevol home pot tenir". I és que ser feminista i donar suport a la comunitat LGTBI als anys 80, no era fàcil. I si eres una dona que feia música, encara menys. D'això ens parla el film d'Alison Ellwood. Celebra l'èxit, l'activisme i la personalitat única i inspiradora de Lauper. La història d'un triomf sobre l'adversitat.

'Squaring the Circle: The Story of Hipgnosis'

Anton Corbijn 2022 | Regne Unit | 101 min



Per a una generació pre streaming, l'embolcall amb el que rebies la música, era, moltes vegades, igual d'important que la música en si mateixa. Anton Corbijn explora aquesta part de la música a través d'Storm Thorgerson i Aubrey "Po" Powell, els dos amics que van crear l'estudi d'art creatiu Hipgnosis i van elevar l'art dels discs a un altre nivell.



Portades de Pink Floyd, Led Zeppelin, Peter Gabriel, UFO o Paul McCartney, s'han convertit amb el temps en obres d'art. Una època daurada en el disseny d'àlbums que es probable que no torni mai. Inusuals, excèntrics i poc convencionals, la història d'Hipgnosis és la història de totes les estones que ens hem passat a les nostres habitacions escoltants cançons mentre miràvem embadalits el disseny dels nostres discs preferits.

'La Singla'

Paloma Zapata 2022 | Espanya | 90 min



Una de les millors bailaoras del món era sorda. Costa de creure, però aquesta és la història que ens porta Paloma Zapata. Una mostra, un cop més, de com aquest festival ens obra portes que ens permeten descobrir vides inimaginables. La bailaora de flamenc que va arribar a ser internacionalment coneguda als 17 anys era Antonia Singla Contreras, filla d'una família gitana del Somorrostro, un barri de barraques ja desaparegut de la platja de Barcelona.



Singla, en el pic de la seva fama, de cop i volta, desapareix. Això serveix per investigar què li va passar i descobrir una història fascinant i commovedora d´una dona extraordinària. Un testimoni de la força i la resiliència de l'esperit humà i el poder de l'art per transformar vides.