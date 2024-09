'Els 50 de Zeleste': el concert de les festes de la Mercè que homenatjarà l'esperit musical més lliure de Barcelona

L'avinguda de la Catedral de Barcelona serà l'escenari aquest diumenge del concert d'homenatge a la sala Zeleste coincidint amb les festes de la Mercè 2024. L'espectacle buscarà connecta diferents generacions de l'escena musical barcelonina en una proposta ideada per Gisela Sais i dirigida per Sergi Vergés i Toni Vaquer. Els 50 de Zeleste reivindicarà l'esperit de la mítica sala del carrer de l'Argenteria, coneguda pel seu paper clau en la contracultura barcelonina.

L'homenatge s'emmarca en la col·laboració institucional per recordar i celebrar els moviments musicals que van sorgir d'aquell espai únic, seu de l'Ona Laietana, un moviment musical marcat per la diversitat d'estils, des del jazz i els ritmes llatins fins al rock i la música de ball. L'actuació es dividirà en set capítols, cadascun dedicat a un artista representatiu d'aquest corrent, com Gato Pérez, Pau Riba, Orquestra Plateria, Música Urbana, Jaume Sisa, Toti Soler i l'Orquestra Mirasol.

Per donar forma a la rica diversitat musical, l'espectacle comptarà amb el Liceu Gran Ensemble, dirigit per Vergés, trombonista de l'Orquestra Plateria, i el pianista i compositor Vaquer, representant de la nova generació. L'Ensemble està format per 37 músics, i inclourà instruments de vent, corda, percussió i teclat, oferint un so unitari malgrat la seva diversitat d'estils.

Participacions en l'espectacle

A més dels músics originals, l'espectacle inclourà la participació de músics actuals que han pres el relleu d'aquella generació, establint un diàleg intergeneracional. Per exemple, La Ludwig Band interpretarà cançons de Pau Riba, mentre que Joan Colomo cantarà el clàssic de Sisa Qualsevol nit pot sortir el sol.

Altres actuacions inclouran la interpretació de temes icònics com Granito de sal de Gato Pérez o Ligia Elena de Rubén Blades, a càrrec de Manel Joseph i Pep Torres, membres originals de l'Orquestra Plateria. El concert culminarà amb una versió coral del clàssic Se fuerza la máquina de Gato Pérez, en què tots els músics i cantants s'uniran per tancar l'homenatge a aquesta etapa vibrant i creativa de la música barcelonina.

Els 50 de Zeleste és una iniciativa que compta amb el suport conjunt de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La proposta segueix la línia d'espectacles commemoratius, com l'homenatge a Xile que es va dur a terme durant la Mercè de l'any passat, amb un concert de gran format que va reunir diverses generacions d'artistes.