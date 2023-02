Els 7 carnavals més multitudinaris i emblemàtics de Catalunya

Comença el compte enrere per una de les celebracions més esperades de l'any: el carnaval. Aquest dissabte, els carrers i avingudes de desenes de municipis i ciutats de Catalunya s'ompliran de carrosses i gent disfressada, i ho faran sense restriccions després de tres anys de l'inici de la pandèmia de la Covid-19. Torna la diversió.

El dia de la rua de Carnestoltes és el dissabte 18 de febrer, però a molts llocs, la celebració comença abans, el Dijous Gras o també conegut com el Dijous Llarder, on és tradició menjar botifarra d'ou o truita de botifarra. L'últim dia de la festivitat més esbojarrada de l'any és el Dimecres de Cendra (el primer dia de la Quaresma), que enguany cau el 22 de febrer.

El carnaval és una tradició molt antiga que es remunta a l'època grega i romana. Es celebra arreu del món, però cada ciutat, cada municpi té les seves propies tradicions. Al de Vilanova i la Geltrú (Garraf), per exemple, és típic tirar-se galledes plenes de merenga; la rua de Sitges (Garraf) és com tenir un petit tast de l'emblemàtic carnaval de Brasil; i a Solsona (Solsonès) pengen un ruc (de cartó pedra i peluix) dalt d'un campanar. T'expliquem tots els detalls dels carnavals imprescindibles de Catalunya.

Carnaval de Sitges

Si parlem dels carnavals imprescindibles a Catalunya és impossible no mencionar el de Sitges, que torna amb més força que mai després de tres anys descafeïnats per les restriccions de la pandèmia. Rues, desfilades, activitats per a tota la família, concursos, nous recorreguts... T'expliquem totes les novetats del Carnaval de Sitges.

Els actes van començar diumenge, amb una gran gala concurs de drag-queens celebrada des de la icònica platja de la Fragata, on va tenir lloc un espectacle amb més de 600 ballarins. Al mateix espai, Dijous Gras arribaran els actes tradicionals, amb un Arribo que unifica les presentacions del Carnestoltes i la Reina del Carnaval en un sol macro espectacle d'inspiració veneciana. Pel que fa a les rues de la Disbauxa i l'Extermini, enguany retornaran al Cap de la Vila.

Sa Majestat Carnestoltes a l'arribo de Sitges l'any passat. — Àlex Recolons / ACN

Les multitudinàries rues de diumenge (Disbauxa) i dimarts (Extermini), amb més de 40 carrosses i 2.000 participants, mantindran bona part del recorregut a la façana marítima però tornaran enguany al Cap de la Vila.



Carnaval de Barcelona

No és un dels més populars, però el carnaval de la capital catalana congrega cada any milers de persones que reben la reina Belluga. A diferència de la resta de ciutats catalanes, a Barcelona cada districte -Horta, Sant Andreu, Sarrià, Gràcia, Sants, Les Corts i Sant Martí- organitza les seves pròpies rues. En total, hi haurà 25 desfilades.

El programa d'activitats del Carnaval de Barcelona començarà dijous, amb un acte que es farà al Palau de la Virreina i comptarà amb els diferents ambaixadors dels districtes i els gegants del Carnaval i tindrà lloc l'esperada Taronjada, una batalla de confeti taronja que culminarà amb un castell de focs artificials. També hi haurà degustacions de coca de llardons i un concurs de truites.

Durant el divendres i dissabte, cada barri de la ciutat ha organitzat les seves pròpies rues de Carnaval i tallers per a tots els públics. En el cas de l'Eixample, la desfilada serà el divendres a partir de les 17:15h. A Gràcia, però, serà el dissabte a partir de les 18:00 hores.



Solsona, un dels carnaval més esbojarrats de Catalunya

El Carnaval de Solsona és una dels més esbojarrats de Catalunya. És conegut pels Gegants Bojos, la Penjada del Ruc al campanar o les Contradanses, entre altres tradicions. Durant una setmana, els "gegants bojos", les bates de colors de les comparses i la sàtira del sermó omplen els carrers del nucli antic de la capital del Solsonès. El tret de sortida es va donar una setmana abans del dia de la rua de Carnval amb l'entrega de Bojos, però els actes més emblemàtics són a partir d'aquest dijous.

La desfilada dels Gegants durant el Carnaval de Solsona. — Solsona Turisme

Un dels moments més esperats de la festivitat és la Penjada del Ruc, que cada any reuneix en una petita plaça del poble centenars de persones per veure la penjada del ruc -fet de cartó pedra i peluix- dalt d'un campanar, i la posterior pixada (aigua). Aquest acte és fa el dissabte de Carnaval, quan un personatge popular del país és nomenat mata-ruc d'honor i pronuncia el tradicional pregó de festes.



Carnaval a Vilanova i la Geltrú

Seguim amb el de Vilanova i la Geltrú (Garraf), conegut per la guerra de merenga, les xatonades i les rues interminables. Després de dos anys de pandèmia, es recupera l'Arrivo del divendres per donar la benvinguda al Carnestoltes i la Merengada de Dijous Gras, que enguany tornarà a emblanquinar el centre de la ciutat.

El dissabte al matí tindran lloc tota mena d'actes carnavalers com a preludi del que a la tarda serà la concentració infantil de l'Arribada del Caramel. També al llarg dissabte es duran a terme les representacions del Ball de Malcasats, format per una comitiva de màscares que parodien diverses parelles de casats amb problemes i les autoritats que els jutgen. Ara bé, el plat fort del dia serà la Nit de Mascarots.

El Ball de Malcasats de Vilanova i la Geltrú. — Ajuntament de Vilanova

El dia central de la festivitat és diumenge, amb Les Comparses, una gran desfilada formada per diverses parelles que van darrera de la bandera de la seva societat saltant al ritme d'una marxa molt popular anomenada El Turuta mentre es llancen una gran quantitat de caramels entre elles. Es coneix com la famosa guerra de caramels del Carnaval de Vilanova.



El carnaval de Terra Endins, a Torelló

La festa de Carnestoltes de Torelló, coneguda popularment com el Carnaval de Terra Endins, juntament amb el de Solsona, és un dels carnavals més esbojarrats i populars de Catalunya. La festa del Pullassu donarà el tret de sortida a la disbauxa aquest dijous. En aquesta edició, com a novetat, la festa lúdico-sexual incorpora un nou element a la imatgeria de la celebració: el Xirri. D'aquesta manera, l'aparició d'aquest òrgan femení gegant al costat del Pullassu, es fa amb la intenció de feminitzar la festa.

La festa de les Senyoretes i els Homenots, on homes i dones s'intercanvien el vestuari per sortir de festa, serà el divendres. El 18 de febrer hi haurà la tradicional rua del Carnaval de Terra Endins i la festa acabarà amb l'enterrament de la sardina i el funeral del rei Carnestoltes l'últim dia del Carnaval, el Dimecres de Cendra.



El Carnestoltes de Tarragona

Després del Cosblanc de Salou, famós per les tones de confeti que es tiren durant la rua, el segon carnaval més emblemàtic del Camp de Tarragona és el de la capital tarragonina. És conegut per l'espectacularitat de les seves desfilades, especialment la de l'Artesania, que es fa el dissabte. Destaquen també la Rua de Lluïment del diumenge de Carnaval, on participen les 15 entitats guanyadores de l'any anterior, i l'espectacular Gala de la Disfressa d'Or.



El carnaval de la Costa Brava Sud

A la Costa Brava també s'organitzen desfilades que segur que no et deixaran indiferent, com les del Carnaval de la Costa Brava Sud, on la festa s'allarga fins a la primera setmana de març. Començarà a Lloret de Mar aquest dissabte a les 16:00 hores. Continuarà el diumenge a Blanes a les 17:00 hores i acabarà a Tossa de Mar el dissabte 4 de març a les 16:30 hores.

Es calcula que, sumant els espectadors de les tres rues, el Carnaval de la Costa Brava Sud aplega més de 120.000 persones i hi participen més de 1.000 persones. Aquesta és la desena edició de l'esdeveniment, que es va crear l'any 2012 per promocionar de manera conjunta el cicle festiu a les tres viles marineres, i coordinar un dels seus atractius centrals i més multitudinaris.