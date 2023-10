Els actors independentistes que rebutgen la investidura de Sánchez i recelen de l'amnistia

Amb l'acord entre PSOE i Sumar per reeditar un govern de coalició ja tancat, tots els focus recauen encara més en els dos grans partits independentistes catalans -ERC i Junts-, de qui depèn en última instància que Pedro Sánchez pugui continuar a la Moncloa.



Quan falta poc més d'un mes perquè expiri la data límit per a la investidura les negociacions estan en marxa, amb l'amnistia com a fita més propera, però també amb altres demandes damunt la taula, com autodeterminació, traspàs de Rodalies o acabar amb el dèficit fiscal. El seu "sí" no està garantit, però les converses continuen. Ara bé, no tot l'independentisme les veu amb bon ulls i hi ha sectors que, directament, aposten per "bloquejar" la investidura i, fins i tot, recelen d'una llei d'amnistia.

Són sectors minoritaris, però que generen un soroll significatiu a les xarxes socials, especialment a X, i que també busquen pressionar la decisió final d'Esquerra i, sobretot, Junts, més sensible a aquestes influències. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i les bases del Consell de la República (CdR) en serien els exemples més significatius, tot i que també es poden citar algunes personalitats a títol individual. I, a més a més, a mig camí també s'hi pot situar la CUP, que no refusa l'amnistia, però sí que es mostra més crítica amb les negociacions per a la investidura del també secretari general del PSOE.

Els 'unilateralistes' són els més partidaris de bloquejar la investidura

En general, parlem d'actors partidaris de la via unilateral per assolir la independència i que no confien en què s'aconsegueixi un hipotètic referèndum acordat.

Els últims en pronunciar-se han estat les bases del Consell de la República, que en una consulta interna s'han decantat perquè els partits independentistes catalans "promoguin el bloqueig a la investidura del president a l'Estat espanyol". El resultat es va conèixer dimarts i mostra com gairebé el 74,9% dels votants aposta per no investir Sánchez. Amb tot, la participació a la consulta va ser molt baixa -tot just del 4,45% del cens de l'organització- i la direcció del CdR -que presideix Carles Puigdemont- ja havia deixat clar que el resultat no era vinculant.

De fet, es dona la paradoxa que les bases de l'organisme que presideix Puigdemont advoquen perquè bloquegi una investidura que ell mateix està negociant com a líder de facto de Junts, malgrat que no té cap càrrec orgànic al partit polític, que té com a presidenta Laura Borràs i com a secretari general Jordi Turull.

Dolors Feliu (ANC): "No volem pactes històrics"

Des que es van conèixer els resultats de les eleccions generals del 23 de juliol i, per tant, va saber-se que els diputats al Congrés tant d'ERC com de Junts -set en cada cas- es convertien en decisius, l'actor independentista que més s'ha pronunciat contra la investidura és l'ANC. Sobretot a través de la seva presidenta, Dolors Feliu. La setmana passada, per exemple, en una conferència al Fòrum Europa – Tribuna Catalunya, Feliu va manifestar que un "bloqueig" a la investidura "no seria una mala idea". Segons ella, les negociacions amb el PSOE tenen l'objectiu "d'abandonar la idea de la independència; anirem cap a una acomodació dins l'Estat".

Dies enrere, la mateixa Feliu havia assegurat que "no volem més suposats moments històrics, ni pactes històrics. L'únic que volem és la independència. Ni pacte històric, ni 'mandanga' històrica", en un missatge clarament adreçat a Carles Puigdemont, qui en la seva conferència de Brussel·les del passat 5 de setembre va defensar que si hi havia acord amb el PSOE havia d'anar més enllà de la investidura i ser un "pacte històric".

Tot i que els darrers dies ha matisat parcialment el seu discurs sobre l'amnistia, Feliu també ha carregat contra una llei d'aquest tipus perquè, segons ella, "l'independentisme no ha de voler ser perdonat" i una amnistia "és un parany de l'Estat" per "estalviar-se" una possible sentència contrària del Tribunal Europeu de Drets Humans per les sentències contra l'independentisme. Directament, opina que una amnistia és una "trampa per blanquejar l'Estat".

Ja en la seva intervenció durant la manifestació de la Diada de l'11 de setembre d'enguany, Feliu va defensar que la negociació amb el PSOE només era assumible "si hi ha un reconeixement explícit de la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre". En altres paraules, ha reivindicat que el Congrés admeti "el dret del Parlament de Catalunya a fer efectiva la independència".

Clara Ponsatí i Josep Costa també han mostrat recels cap a l'amnistia

En una posició propera a la de l'ANC s'hi poden situar l'exconsellera Clara Ponsatí o l'exdiputat de Junts Josep Costa. Els dos han criticat la negociació oberta per a la investidura de Sánchez i han mostrat recels amb l'amnistia. Ponsatí, que malgrat tot exerceix d'eurodiputada de Junts, va assegurar en una entrevista a Vilaweb que "no vam fer l'1-O perquè al cap de sis anys el resultat fos una amnistia". Per a Costa, que està ja fora de Junts, l'amnistia buscaria "l'ajornament o la renúncia dels objectius" de l'autodeterminació.

No sembla casualitat que tant l'ANC com Ponsatí o Costa plantegin, amb més o menys intensitat, que hi ha espai per a una nova llista independentista, que part de l'Assemblea -Feliu inclosa- voldria que concorregués a les properes eleccions al Parlament, en el que suposaria una nova competència per a ERC, Junts i la CUP.

CUP: "Una amnistia sense autodeterminació és una presa de pèl"

"L'amnistia només pot ser un pas perquè Catalunya exerceixi el seu dret a l'autodeterminació. Volem data i pregunta", comentava fa un dies el diputado de la CUP Xavier Pellicer. La formació anticapitalista, que a les eleccions del 23 de juliol va perdre la seva presència al Congrés, no s'oposa d'entrada a l'amnistia, però considera que si no es vincula a l'autodeterminació "serà una presa de pèl". Per a Pellicer la negociació de la llei d'amnistia és un "mercadeig" a través del qual el PSOE i Sumar només "volen salvar els seus mobles i els de l'Estat espanyol".



En les declaracions que els seus representants han fet les últimes setmanes, la CUP no ha deixat de reiterar el seu escepticisme envers els possibles compromisos del PSOE amb ERC i Junts. De moment, però, més enllà del soroll d'aquests actors, les negociacions es mantenen, a l'espera de comprovar si culminen amb la investidura o amb la repetició electoral.