Els aeroports catalans recuperen gairebé el 80% dels passatgers d'abans de la pandèmia

Els principals aeroports catalans estan cada vegada més a prop de recuperar el nombre de viatgers d'abans de la pandèmia, però encara no arriben a les xifres del 2019. La majoria s'han quedat entre el 70 i el 90% dels usuaris registrats ara fa tres anys, ja que a les conseqüències de la Covid, cal sumar-hi altres factors com el Brexit i la crisi entre Rússia i Ucraïna. Això sí, les dades mostren que el creixement de totes tres infraestructures en comparació amb el 2021 ha estat substancial.

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha tancat el 2022 amb 41,6 milions de viatgers, el 79% dels usuaris registrats fa tres anys. El de Reus no ha arribat al milió, però la recuperació de passatgers s'ha quedat en el 87,2% respecte del 2019. Finalment, la terminal gironina n'ha acumulat 1,3 milions, un 32% menys que el 2019, però ha augmentat el nombre d'operacions un 16,6%.

El Prat tanca el 2022 amb 41,6 milions de passatgers

A l'aeroport del Prat, del total de passatgers, 29,4 milions són viatgers de vols internacionals, el 76,2% dels registrats el 2019, i la resta, 12,2 milions, estatals, el 86,6% respecte tres anys enrere. Pel que fa a les operacions, durant l'any passat se'n van realitzar 283.394, un 82,2% respecte al total del 2019. Finalment, durant el 2022 es van transportar 155.600 tones de mercaderies, un 88% més que el 2019. Durant el desembre del 2022, per l'aeroport del Prat van passar 3,3 milions de passatgers, el que suposa recuperar el 90,1% dels usuaris de l'últim exercici abans de la pandèmia.

L'aeroport de Reus tanca el 2022 amb 911.827 passatgers i 20.044 operacions. La recuperació de viatgers s'ha quedat en el 87,2% respecte del 2019, però la terminal reusenca ha fet un 13,4% més d'operacions que fa tres anys. La majoria d'usuaris han estat passatgers de vols internacionals, amb 903.215 viatgers. En vols estatals hi ha hagut 4.074 passatgers, una recuperació del 65,4%.

L'aeroport de Girona augmenta el nombre d'operacions

L'aeroport de Girona ha acumulat 1,3 milions de passatgers al llarg del 2022, segons dades d'Aena. Aquesta xifra és un 32% inferior a la que hi havia el 2019, l'any abans de la pandèmia. El que sí que ha augmentat aquest any en comparació amb el 2019 és el nombre d'operacions que es fan des de la pista de Vilobí d'Onyar. Aquest 2022 s'ha tancat amb 21.277 enlairaments i aterratges, un 16,6% més dels que hi havia ara fa tres anys.