Els agricultors denuncien falta de mà d’obra per començar a recollir fruita

D’aquí a dues setmanes, la cirera donarà el tret de sortida a la campanya de la recollida de la fruita. Enguany, la campanya s’avançarà per les bones condicions meteorològiques durant l’hivern. La previsió d’una recol·lecció primerenca ha posat en guàrdia el sector agrari, especialment el de Lleida, que en plena crisi del coronavirus i el confinament, s’ha trobat que no disposa de la mà d’obra suficient per iniciar-la. A aquesta situació s’afegeix la suspensió de la contractació en origen, el procediment pel qual els empresaris agrícoles es nodrien de gairebé el 50% dels treballadors necessaris per a les tasques de la collita. La decisió la prenia la direcció general de Migracions a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.



Davant d’aquest escenari, les organitzacions agràries i la patronal s’han mobilitzat en dos sentits: obrir borses de treball per cobrir la demanda de mà d’obra i reclamar mesures a l’Administració perquè flexibilitzi algunes restriccions a la mobilitat per facilitar la feina al camp. "En només quatre dies hem rebut més de 1.500 correus electrònics i hem hagut de crear un formulari perquè estàvem col·lapsats". Així ho explica el responsable de temporers del sindicat agrari Unió de Pagesos (UP), Jaume Pedrós. UP ha fet una crida a empleats afectats pels Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació (ERTO) i els estudiants perquè treballin a la campanya de la fruita. Les previsions dels agricultors és necessitar unes 8.000 persones.



Amb l’objectiu de complir les mesures implantades per la pandèmia de la Covid-19, Pedrós assegura que el sindicat està contactant amb les persones que s’han ofert per treballar en la recol·lecció per afavorir la contractació de proximitat, el que rebaixaria la mobilitat dels treballadors i les necessitats d’allotjament.

Autobusos per transportar els temporers

Unió de Pagesos, juntament amb altres organitzacions agràries, sindicats laborals i cooperatives s’han reunit amb el subdelegat del Govern de l’Estat a Lleida, José Crespín, per presentar-li les seves mesures per garantir el funcionament de la campanya agrària. Entre aquestes, destaca "activar autobusos de transport col·lectiu que, fins ara s’utilitzaven per als trajectes escolars, per traslladar els temporers fins al seu lloc de feina". A més, també exigeixen Elements de Protecció Individual (EPI) i material de desinfecció per desenvolupar l’activitat amb normalitat en el marc de la situació excepcional que provoca el coronavirus.



Els temporers que normalment recullen la fruita a les comarques de Lleida acostumen a iniciar la seva travessia al febrer al sud de l’Estat espanyol, on treballen en la recollida de la maduixa i de les varietats primerenques de fruita de pinyol i l’acaben a la tardor amb la verema. Per aquesta raó, el sindicat agrari Asaja sol·licita la creació d’un corredor sanitari perquè es puguin desplaçar els empleats que ara es troben a Andalusia o a Múrcia.



El president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, vol "saber de quina forma podem distribuir els treballadors, ja que amb el decret de l’estat d’alarma, que limita la mobilitat, el transport per desplaçar-los fins a l’explotació s’ha complicat i ens suposarà un increment dels costos". Roqué sol·licita que l’Administració "ofereixi alternatives per cobrir tota la demanda d’ocupació". Igual que UP, Asaja també ha obert una borsa de treball per agilitzar el procés de contractació. Com a dada, Roqué recorda que només a la vall de l’Ebre, els agricultors necessiten 50.000 persones per cobrir les exigències de la campanya.

Regularitzacions temporals d’immigrants

Davant de les dificultats per trobar mans, la patronal catalana del sector fructícola, Afrucat, planteja la possibilitat de regularitzar immigrants. En aquest sentit, considera que s’aconseguiria més personal per treballar a la fruita sense el perill de generar un efecte crida per les restriccions a la mobilitat imposades pel decret d’alarma.



En la mateixa línia que UP i Asaja, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) creu que s’han de buscar alternatives per garantir l’activitat. El cap del sector laboral de JARC, Jaume Domènech, assenyala que "les circumstàncies actuals agreugen la manca habitual de mà d’obra qualificada per a realitzar tasques agrícoles". Les propostes de JARC demanen la implicació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per cobrir les ofertes de feina amb la demanda d’inscrits en l’àmbit municipal i permetre l’adequació de maquinària agrícola per dur a terme tasques pròpies d’aquesta època, com l’aclarida dels arbres fruiters.

Una vegada superat el confinament, el sector continuarà tenint sobre la taula el debat sobre un model de contractació precari i les condicions laborals dels temporers que recullen la fruita

Una vegada escoltades les peticions, el subdelegat del Govern de l’Estat a Lleida, José Crespín, es va comprometre a "aportar una resposta a aquesta problemàtica, traslladant la situació del sector per trobar solucions". En aquest sentit, Crespín agraeix la predisposició dels representants dels pagesos per desencallar les dificultats. En relació amb la demanda de buscar un sistema per regularitzar la situació laboral d’alguns immigrants, el representant del Govern central no ha concretat si s’estudiarà.



De fet, el requeriment d’agilitzar els permisos de treball per a persones que es troben sense feina a l’Estat espanyol ja es va produir fa una dècada, quan els pagesos no trobaven mà d’obra entre els aturats que va deixar la crisi de la construcció. De la resposta ciutadana a les crides realitzades per les diferents organitzacions agràries a través de les borses de treball en dependrà que s’hagi d’activar aquest mecanisme. Una vegada superat el confinament i la pandèmia del coronavirus, el sector continuarà tenint sobre la taula el debat sobre un model de contractació precari i les condicions laborals dels temporers que recullen la fruita a les explotacions catalanes.