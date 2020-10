Els ajuntaments de Barcelona i Girona volen congelar els impostos municipals l'any vinent

L'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona proposa congelar tots els tributs municipals per al 2021 a causa de la situació econòmica derivada de la pandèmia. Segons ha dit la regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín, aquesta congelació implicarà una caiguda d'entre 60 i 70 milions menys dels previstos per a aquest any, però ha defensat que volen ser "sensibles" a les dificultats provocades pel coronavirus. A més, es preveu mantenir la reducció del 75% de la taxa de terrasses fins al 31 de desembre del 2021, aprovada aquest any de manera extraordinària via decret d'alcaldia. D'altra banda, Ballarín ha apuntat que l'Ajuntament preveu ingressar 183 milions menys aquest 2020 en comparació amb les previsions fetes.



Qui ja ha decidit congelar impostos de cara l'any vinent és l'Ajuntament de Girona, amb l'objectiu de donar "suport real" a l'economia de les empreses i famílies de la ciutat. L'alcaldessa Marta Madrenas i la tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, destaquen que la mesura vol contribuir a pal·liar la crisi del coronavirus, i que es pot aplicar perquè el consistori està sanejat, malgrat que la pandèmia ja tingui un impacte directe de sis milions damunt els ingressos municipals.



L'endeutament municipal ara se situa al 36%. Pel que fa a l'impacte de la pandèmia una tercera part té a veure amb l'atonia del sector immobiliari (perquè corresponen a plusvàlues o ICIO). I la resta se subdivideix en caigudes d'ingressos a les zones blaves (600.000 euros), a les escoles bressol (300.000 euros) o amb la taxa d'escombraries (750.000 euros). En paral·lel, el coronavirus també ha fet incrementar en un milió les partides municipals que s'han destinat a ajudes socials o a despeses sanitàries.