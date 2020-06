Els alcaldes de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca fan costat als treballadors de Nissan

Els alcaldes de Barcelona, Ada Colau; Montcada i Reixac, Laura Campos, i Sant Andreu de la Barca, Manuel Enric Llorca, han donat suport a aquest dijous als treballadors de Nissan afectats per la marxa de la multinacional japonesa de Catalunya durant una protesta en la capital catalana. Els alcaldes de les localitats en les quals es tancaran les fàbriques de Nissan han assistit a la manifestació que ha reunit unes 1.500 persones aquesta tarda, en la plaça Espanya de Barcelona, segons xifres de la Guàrdia Urbana, i s'han dirigit als treballadors.



Sota el crit constant de "Nissan no es tanca", els manifestants, tots protegits amb mascareta per evitar el contagi del coronavirus, han ocupat l'avinguda Maria Cristina de Barcelona des de les 18.30 hores, on han celebrat una assemblea després dels parlaments dels alcaldes. Els comitès d'empresa de Nissan han volgut "potenciar" amb aquesta protesta la marca de Barcelona i la seva àrea metropolitana per mantenir l'activitat de les plantes, segons van explicar en la convocatòria.

Colau, a la qual han xiulat al principi de la seva intervenció, ha defensat el suport unànime de tot el consistori als treballadors de l'automobilística japonesa: "Ho tenim molt clar perquè nosaltres venim de famílies treballadores". També ha emplaçat al conseller delegat de Nissan, Makoto Uchida, i li ha avisat que, si segueixen endavant amb la seva decisió de tancar les plantes, "s'acaba la bona relació amb Nissan" i es guanyarà el rebuig dels consistoris presents, la Generalitat, l'Estat i tota la població.



Llorca, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, ha mostrat el seu suport i solidaritat a la lluita dels treballadors afectats per la decisió de tancament de Nissan: "Estem profundament preocupats". Campos s'ha dirigit a Uchida i li ha explicat la història de Montcada i Reixac, un "poble obrer, humil, treballador, situat en la perifèria de Barcelona" i amb una llarga tradició en la indústria automobilística.



L'alcaldessa de Montcada i Reixac li ha recordat a Uchida i als integrants de l'aliança que s'han enriquit amb "el treball i l'esforç" de centenars de famílies del municipi i ha assegurat que no acceptaran que Nissan se'n vagi.

Durant la protesta, els treballadors han llegit un manifest en japonès, dirigit a la direcció de Nissan, i un altre en francès, per a la de Renault, membre de l'aliança amb la multinacional nipona i Mitsubishi. En el primer comunicat, han exigit a Uchida que reconsideri la decisió perquè les plantes són competitives i situï a les persones en el centre de la signatura: "Defensarem els nostres llocs de treball".



Han reclamat una reunió amb Uchida i la resta de la direcció i els han enlletgit que Nissan "ha anat deixant morir a poc a poc" a les fàbriques de Barcelona. En el comunicat en francès, han avisat a Renault que són "corresponsables" de la decisió presa per Nissan, la que han dit que és errònia i no està basada en motius objectius, a més de deixar al carrer a més de 25.000 famílies.