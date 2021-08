Els Bombers aconsegueixen controlar l'incendi de la Terra Alta 

Els bombers han donat per controlat l'incendi de la Pobla de Massaluca (Terra Alta) després de cremar una superfície de 75 hectàrees d’un potencial 1.200, de les quals 450 a Catalunya. Durant la nit hi han treballat uns 100 bombers de la Generalitat i 18 de l'Aragó per aconseguir controlar-lo a primera hora del matí d'aquest divendres, després que el foc es va poder estabilitzar dijous a la nit. Els Agents Rurals segueixen investigant les causes que l'haurien originat.

Un centenar d'efectius terrestres, amb la col·laboració de 18 efectius d'Aragó, han treballat tota la nit i han aconseguit donar-lo per controlat aquest divendres al matí, la qual cosa permet alliberar recursos i tenir més disponibilitat dels Bombers "pel que pugui vindre" durant la jornada "que serà tant o més complicada" que aquest dijous, com ha assenyalat Ricard Expósito, cap dels Bombers a la regió de l'Ebre.

També podran tornar a passar la nit al càmping PortMassaluca els 25 clients i els 5 treballadors que havien estat evacuats a Faió (Baix Aragó-Casp). L'alcalde de la Pobla de Massaluca, Antoni Ferré, ha reconegut que al municipi dormiran més tranquils després que el foc s'hagi donat per estabilitzat. "Ens han donat una gran alegria. Ha estat un ensurt, però s'ha acabat en 75 hectàrees i agraïm la feina de tots els cossos d'extinció. Ara ho puc confessar, però al principi pintava molt malament, cremant a contravent havia agafat una amplitud que feia por i afortunadament ha acabat en un ensurt", ha reconegut.

Salvadó: "Avui ens en sortim de manera exitosa, però ha estat un primer ensurt d'un escenari que comença"

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, ha fet una crida perquè la ciutadania extremi la precaució davant una situació de risc s'allargarà encara uns dies. "Estem en ple inici d'una onada de calor que pel seu caràcter excepcional ens fa que haguem d'estar alerta i no abaixar la guàrdia", ha demanat el delegat. Salvadó ha apel·lat a la responsabilitat de tothom perquè no s'accedeixi al medi rural. "Avui ens en sortim de manera exitosa, però ha estat un primer ensurt d'un escenari que comença i que en el qual ens cal estar molt atents i ser molt responsables", ha afegit.