Els Bombers de Barcelona avancen la precampanya forestal per l'estat de Collserola i la climatologia

Els Bombers de Barcelona inicien aquest dissabte la precampanya forestal avançant-la dues setmanes per l'estat de la serra de Collserola i la climatologia. La vegetació està sotmesa a un fort estrès hídric i baixa humitat, per la sequera. Així, posaran en marxa ja les tasques preventives a l'entorn de la serra per evitar incendis durant l'estiu.

Els equips estan desplegats per la superfície del parc que pertany a la ciutat de Barcelona i que està repartida entre els districtes de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris. Cada dia es realitzaran dos recorreguts en horari de matí i tarda. En principi, la campanya forestal començarà el juny.

L'objectiu de la precampanya és millorar el coneixement del territori de l'entorn forestal de Collserola i familiaritzar-se amb la cartografia operativa d'aquest entorn, així com reforçar el coneixement d'elements tàctics de la zona per a la operativa dels Bombers (punts d'accés al massís, punts d'emplaçament de vehicles, carenes, barrancs), i detectar elements en el territori que puguin condicionar la ràpida actuació en cas d'incendi forestal.

També està previst que els Bombers realitzin recorreguts de divulgació de consells d'autoprotecció i prevenció als veïns de la zona per transmetre les pautes d'actuació en cas d'incendi forestal, fomentar accions segures en cas de resultar afectats per un foc i també pautes de manteniment de les cases i el seu entorn per disminuir la vulnerabilitat de les mateixes en cas de resultar afectades per un incendi forestal.

Simulacre el 5 de maig

El 5 de maig es farà un simulacre d'incendi forestal per posar en comú la resposta operativa, després de la primera experiència que es va fer l'any passat i que va demostrar la importància de la prevenció i de la coordinació en cas d'incendi. Comptarà amb la presència dels responsables dels Plans d'Autoprotecció dels barris de muntanya, la Guàrdia Urbana i el consorci de Collserola.

Per la revetlla de Sant Joan i altres moments complicats meteorològicament es podrien prendre mesures extraordinàries com el tancament dels miradors, els berenadors o el parc sencer. El Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) disposa des de l'any passat de drons que faciliten les tasques, tant en la part operativa com en la part formativa.

A mitjans de maig entrarà en funcionament el parc de Vallvidrera per tal d'obtenir un ràpid accés a la zona forestal actuant amb menys temps de resposta en cas d'incendi. Enguany es reforçarà el número de vehicles i d'efectius destinat a aquest parc per tal de millorar la seva resposta i la seva tasca preventiva, i a partir del juny s'activarà la campanya forestal d'estiu que estarà activa fins a mitjans de setembre.