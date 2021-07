Els Bombers de la Generalitat han aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi de l'Anoia i la Conca de Barberà i afronten una nova jornada de treball "més optimista". Segons ha informat el cos d'emergències, hi han treballat durant tota la nit amb eines manuals i foc tècnic i els treballs d'extinció han estat "positius". A més, la previsió és que la meteorologia sigui més favorable. Amb la sortida del sol s'aniran incorporant els mitjans aeris.

Els Agents Rurals descarten que l'origen del foc sigui natural

L'inspector en cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, ha descartat aquest diumenge que l'incendi que des de dissabte crema entre la Conca de Barberà i l'Anoia sigui fruit d'un fenomen natural com un llamp. "Ara mateix no tenim cap indici raonable", ha dit en declaracions a la premsa, i "totes les hipòtesis estan obertes". Una hipòtesi l'apuntava l'alcalde de Santa Coloma de Queralt, Ramon Mullerat, sobre la possibilitat que el foc comencés per una cigarreta encesa. "No hem trobat cap burilla que ens pugui apuntar cap causa", ha indicat Mur, que ha detallat que la zona on va començar el foc "està molt deteriorada pels mitjans d'extinció, bàsicament per l'aigua a pressió", i això els dificulta la recerca.

L'incendi originat a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) aquest dissabte ha cremat unes 1.372 hectàrees i continua actiu. El vent de component sud va generar represes cap al nord, cap a Sant Martí de Tous (Anoia).

El director general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, ha detallat que són 110 persones de 53 masies i cases aïllades, que han hagut de ser evacuades per precaució dels municipis de l'entorn del foc. També es va desallotjar aquest dissabte un grup de 12 menors que feien acampada a Sant Martí de Tous i que han passat la nit a l'Ateneu del municipi, i aquest diumenge s'ha desallotjat la casa de colònies La Censada, de Santa Margarida de Montbui, on hi havia una quarantena d'infants i monitors. Aquest migdia els dos grups han tornat cap a casa.

Aquesta diumenge a la tarda, els Mossos d'Esquadra han evacuat la urbanització de L'Aubreda de Sant Martí de Tous (Anoia) i s'ha confinat la resta del municipi perquè el foc s'ha obert pel cap i l'últim terç del flanc esquerre. Els Bombers demanen també el confinament de Santa Maria de Miralles (Anoia) i els cossos d'emergències fan una crida perquè cap persona s'acosti a la zona de l'incendi.