Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Lladurs i centren els esforços en el d'Artesa de Segre

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest dissabte el foc forestal de Lladurs (Solsonès). En un principi, estava previst que els Bombers ho poguessin fer a última hora d'aquest divendres, tot i que al final ha sigut en aquestes darreres hores. Així doncs, els principals esforços se centren ara en l'incendi d'Artesa de Segre, a la Noguera, on hi continuen treballant una setantena de de dotacions i on a primera hora s'han anat incorporant els mitjans aeris. De moment, aquest incendi ja ha afectat unes 1.500 hectàrees.

Mentrestant, també s'han estabilitzat els d'Altés i Castellar de la Ribera, al Solsonès, i els de Peramola i Cabó, a l'Alt Urgell. Al llarg d'aquest divendres, també es va donar per estabilitzat el foc de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. De tots aquests, els més destructius han estat els de Castellar de la Ribera, que ha afectat 350 hectàrees, i el de Corbera d'Ebre, amb gairebé 400.