Els Bombers esperen poder tenir estabilitzats la majoria de focs aquest diumenge al matí

Els Bombers de la Generalitat esperen poder tenir estabilitzats durant el diumenge al matí la majoria d'incendis forestals. El dissabte ha estat complicat, sobretot per les represes provocades pel vent als focs d'Artesa de Segre (Noguera) i Olivella (Garraf).



No obstant això, els Bombers han aconseguit els objectius marcats per aquest dissabte i tenen quasi tots els focs importants a punt d'estar ben perimetrats, segons han explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el cap operatiu del cos, David Borrell. En alguns moments han arribat a estar actius una trentena d'incendis simultàniament, per exemple a Santa Coloma de Gramenet o al Pedraforca, al Berguedà, entre d'altres.

Elena i Borrell han explicat que el dia ha estat "dur i cansat" pels Bombers, per la simultaneïtat d'incendis per les fortes represes al foc d'Artesa. Aquest incendi era una prioritat, sobretot el flanc dret, però al flanc esquerre s'ha produït un núvol pirocúmul que ha posat en perill els bombers, que s'han retirat conjunturalment. No obstant, en cap moment ha perillat el perímetre d'aquest flanc i tampoc el dret, que és el que donaria accés a 20.000 hectàrees potencials de bosc. Per això, es manté l'objectiu en un potencial perímetre de 5.000 hectàrees. De moment ja n'han cremat més de 2.400.

Paral·lelament, cap a les 13.30 hores, s'ha iniciat l'incendi a Olivella, al parc del Garraf, amb molta força inicial però que després s'ha pogut controlar pel seu flanc dret, que dona accés a la serra de l'Ordal. Els Bombers han pogut perimetrar-lo amb aigua i foc tècnic des de terra i s'espera estabilitzar-lo aquest diumenge al matí. De moment ha cremat 186,73 hectàrees d'un potencial de 800, quasi totes forestals i del parc del Garraf. S'ha obligat a confinar preventivament les urbanitzacions de Cal Surià i Can Mitjans, a Avinyonet del Penedès, per evitar el fum i s'han tallat carreteres per facilitar el trànsit dels vehicles dels Bombers.

Aquest dissabte al vespre l'únic incendi fora de control és el d'Ogern, a l'Alt Urgell, que ha tingut "represes mitjanament complicades", però es preveu que entre aquest dissabte a la nit i diumenge al matí quedi estabilitzat.

Desgast dels Bombers a Artesa

"Som on volíem ser", ha dit Elena, que ha advertit que aquest diumenge també pot ser un dia complicat, perquè tot i que baixin lleugerament les temperatures i hi hagi una mica més d'humitat, també hi haurà més vent i la vegetació porta molta escalfor acumulada i encara hi pot haver llamps latents.



Minuts abans, el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha explicat que el vent del sud que ja esperaven a primera hora ha fet revifar part del foc d'Artesa de Segre però que el fum que s'ha pogut veure no ha comportat "cap tipus de risc" perquè procedia d'unes de les llengües internes del foc de la zona cremada. De moment, aquest vespre, ha continuat, els Bombers treballaven en diversos fronts, especialment en el de Sant Mamet i un altre que està previst controlar en les properes hores, proper a Alòs de Balaguer.

D'altra banda, Solé ha comentat que malgrat que alguns efectius han hagut de desplaçar-se a altres focs forestals d'aquest dissabte arreu de Catalunya no se n'han perdut en xifres absolutes perquè n'han arribat de nous. Així mateix, ha advertit del "desgast" i el cansament dels Bombers que ja porten diversos dies seguits lluitant contra les flames.



En declaracions als mitjans de comunicació des d'Artesa de Segre, el delegat del Govern ha reiterat l'agraïment als pagesos i ha dit que la seva actuació va ser "primordial" per aturar el flanc de Santa Maria de Meià i ha subratllat que els mitjans aeris no poden treballar les 24 hores i que per protocol tant els aparells com els pilots han de fer aturades per motius de seguretat.

Per la seva banda, el cap de suport de l'operatiu dels Bombers de la Generalitat, Miquel López, ha comentat que de moment el foc "no està ni en fase d'estabilització" però si que s'està aconseguint que el perímetre creixi en "menys proporció".