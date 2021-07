L'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia crema centenars d'hectàrees

L'incendi que aquest dissabte a la tarda s'ha originat a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) i que s'ha estès fins a la veïna les Piles i també a Bellprat (Anoia) ha afectat unes 800 hectàrees i té potencial per cremar-ne fins a 5.000 hectàrees, segons els càlculs dels Bombers. Ho ha explicat en declaracions a la premsa la delegada del Govern al Camp de Tarragona, Teresa Pallarès, i el cap de la regió dels Bombers de la Generalitat, Albert Ventosa. Pallarès, a més, ha alertat que la situació és "molt crítica" i "en aquest moment la prioritat és la protecció de les persones".

Els Bombers treballaran tota la nit per poder frenar el foc al voltant del miler d'hectàrees cremades. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'ha desplaçat al punt de comandament de la lluita contra l'incendi de major magnitud en el que portem d'estiu. La duplicitat amb altres focs com el de Ventalló i l'encara recent del massís del Montgrí ha complicat molt les tasques dels efectius d'extinció. Això ha comportat que la Generalitat hagi demanat a l'Estat que ajudi els serveis d'emergències catalans a combatre l'incendi, segons ha explicat Elena. Concretament, s'ha sol·licitat la mobilització de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i que l'Estat col·labori amb mitjans aeris a les tasques d'extinció. "S'ha demanat i estem a l'espera de resposta. Segurament en les properes hores vindran", ha apuntat Elena.

El foc evoluciona cap a l'est, cap a l'Anoia, i el vent molt sec i calent no ajuda les tasques d'extinció, que entrada la nit ja no poden comptar amb els 13 mitjans aeris que hi han treballat durant la tarda. S'hi quedaran 84 dotacions terrestres amb 239 bombers. El vent, a més, ha generat focus secundaris a banda de l'incendi inicial, que ha crescut en forma d'una franja estreta cap a Bellprat. "El cap ha corregut molt", ha assegurat Ventosa.



La preocupació d'ara és al flanc esquerre, ja que les previsions per a demà diumenge són de vent de marinada que poden convertir-lo en el nou cap de l'incendi. El fet que hi hagi hagut un altre incendi a l'Empordà aquest dissabte a la tarda ha complicat la lluita contra el de la Conca de Barberà i l'Anoia, ha dit Ventosa. "Estem preocupats per l'impacte que pot tenir a l'entorn. Podem anar a un incendi molt més gran", ha advertit.

A banda del nucli anoienc de Bellprat i del poble de Sant Gallard, al municipi de les Piles (Conca de Barberà), on s'ha confinat la població, els masos aïllats de la banda de la serra de Miralles i Queralt estan a l'aguait per si calgués evacuar-los. S'ha habilitat el centre excursionista de Sant Martí de Tous (Anoia) per acollir-los arribat el cas. L'alcalde del municipi i delegat de la Generalitat al Penedès, David Alquézar, ha dit que se'ls han preparat dos punts d'evacuació.

L'alcalde de Santa Coloma de Queralt, Ramon Mullerat, ha explicat prèviament que el foc ha cremat una granja de porcs de Bellprat propietat d'un veí del seu municipi i ha apuntat la possibilitat que l'incendi hagi començat per un burilla encesa, ja que s'ha originat "al costat de la carretera". Tot i això, la majoria de terreny afectat és forestal i no ha quedat afectat el poble de Sant Gallart, malgrat que s'ha confinat els veïns. Mullerat ha expressat preocupació perquè "hi ha una massa forestal que arriba fins a Igualada" passant per la serra de Queralt.



Tot i que els Bombers estableixen el perímetre de l'incendi en unes 1.000 hectàrees, l'últim càlcul dels Agents Rurals situa la superfície cremada en 617 hectàrees: 506,5 a Bellprat, 67 a les Piles i 43,5 a Santa Coloma. Pel tipus de terreny, 368 hectàrees corresponen a terreny forestal, 243 són terreny agrícola i 6, sòl urbà. El foc ha arribat al Castell de Queralt, un emplaçament romànic declarat bé cultural d'interès nacional.



La important columna de fum de l'incendi forestal de Ventalló. — Bombers de la Generalitat / ACN

L’incendi de Ventalló ja ha cremat unes 50 hectàrees

D'altra banda , els Bombers esperen estabilitzar aquest diumenge al matí l'incendi que s'ha originat a Ventalló (Alt Empordà). El foc s'ha originat a la zona coneguda com El Forn a dos quarts de sis de la tarda per causes que encara s'investiguen. La forta tramuntana l'ha empès amb força en direcció cap a Garrigoles i Vilopriu. El cap de l'operatiu dels Bombers, Jordi Martín, explica que ha evolucionat "favorablement" i ressalta que el cap del foc s'ha aturat. Tot i això, Martín deixa clar que cal ser "molt curosos" perquè el perímetre de l'incendi no està tancat i segueix actiu. Fins que s'ha fet fosc els mitjans aeris han estat atacant el foc i ara hi ha unes 30 dotacions terrestres treballant. De moment, no s'ha hagut de desallotjar ningú.



L'objectiu, explica Martín, és evitar que avanci el cap de l'incendi, que ha quedat estancat en una zona i ha permès treballar millor als Bombers. A més, diversos pagesos de la zona han llaurat camps propers a la zona del foc per tal de dificultar el pas de les flames. Aquests mateixos pagesos han estat els encarregats de subministrar aigua a algunes dotacions de Bombers.



Afortunadament només s'ha hagut de restringir el pas de vehicles en diverses carreteres que han quedat tallades, però no s'ha hagut de desallotjar cap casa, perquè el foc s'ubica lluny de zones habitades.

L'avís del foc s'ha rebut a les 17.32 hores a la zona coneguda com El Forn, un espai boscós i proper a la GI-624, als Masos de Ventalló. Com a mesura preventiva està tallada la GI-624 a Ventalló, la GI-623 fins a Camallera i la GI-631 a Vilopriu.



L'incendi ha arrencat molt actiu i de forma descontrolat amb una columna de fum negre i flama. Després de saltar la carretera s'ha dirigit a la zona de Vilopriu i les Olives, ja a la comarca del Baix Empordà. De fet, la majoria d'hectàrees cremades són terme municipal de Vilopriu. Els efectius aeris han pogut treballar prop de quatre hores abans no s'han hagut de retirar. Ara mateix hi ha unes 30 dotacions terrestres.