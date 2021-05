La feina del camioner, sobretot de llarga distància, és dura. A les jornades fora de casa i l’alta sinistralitat laboral cal sumar-hi uns salaris base més aviat discrets que es complementen amb uns incentius per viatge. Uns diners que són percentuals al benefici de la feina però que inclouen altres variables, com els quilòmetres recorreguts o la despesa en gasoil. Un sistema opac i arbitrari, ja que ningú pot dir exactament com es calcula, i que les empreses poden concedir segons els seus interessos. Aquests suposen generalment entre 200 i 400 euros mensuals –sobre un salari base de 1.200-, però en realitat la variabilitat és molt més alta, amb mesos que es poden arribar a 600 euros o fins i tot més, generant una gran desigualtat dins de les plantilles.

Aquesta realitat l’han començada a denunciar els treballadors de set empreses del Grupo Alonso, un dels principals grups empresarials valencians, amb interessos en sectors tan diversos com l’oci, l’energia i les infraestructures, però que té el seu origen i el seu negoci principal en el transport i la logística, incloent-hi una flota de camions, magatzems i terminals portuàries. Els camioners afectats han convocat vaga tots els dijous de maig i juny per tal de forçar a la direcció de l’empresa a iniciar un procés negociador. "Bàsicament el que volem és evitar la discriminació que suposa aquest sistema i que es modifique per un altre que siga fix o que els millors viatges s’atorguen de forma rotatòria per tal de garantir certa igualtat", explica a Públic Antonio Ruiz, assessor jurídic de la CNT, sindicat que ha convocat les aturades. "L’arbitrarietat del sistema d’incentius dóna un gran poder a l’empresa a l’hora de castigar els treballadors més díscols i premiar els que són més obedients", continua aquest sindicalista.

"No es tracta d’aturar un ERO o evitar el tancament d’una empresa, sinó que exigim millorar les condicions laborals existents"

A més del sistema de repartiment, des de la plantilla també es critica la quantitat dels incentius, congelada des del 2006. "Veiem com les empreses que treballen al Port estan guanyant molts diners i que tenen marge per a la millora dels incentius", apunta Ruiz. En aquest sentit, des de CNT també posen èmfasi en el fet que aquesta és una "vaga ofensiva". "No es tracta d’aturar un ERO o evitar el tancament d’una empresa, sinó que exigim millorar les condicions laborals existents", destaquen els anarcosindicalistes. Els treballadors també reclamen qüestions com el compliment del conveni en matèria de vacances o més puntualitat en l’abonament de les nòmines, entre altres reivindicacions.

Per ara, les primeres convocatòries han tingut un seguiment de gairebé el 100% de la plantilla –uns 170 camioners- segons CNT. Des del Grupo Alonso no han volgut donar xifres de participació, però sí que han destacat que aquest "és un conflicte puntual" i que "els estranya" que es plantege "en l’actual moment econòmic i sanitari", però en tot cas reiteren "que sempre hem tingut relació amb els representants sindicals i que es troben oberts al diàleg".

Els vaguistes van concentrar-se a les eixides dels ports de Sagunt, dijous 6 de maig, i al de València, divendres 7. "L’objectiu era visibilitzar el conflicte, però també aconseguir la solidaritat d’altres empreses de transport, ja que la majoria funcionen amb el mateix sistema d’incentius", explica Ruiz. Però també hi ha una intenció d’involucrar les navilieres, per a les qui l’activitat de les empreses de transport que entren o treuen les mercaderies del port és indispensable. Avui hi ha una nova convocatòria i la manifestació marxarà per tota l'avinguda del Port fins a les oficines de l’Autoritat Portuària i les de la multinacional MSC, principal naviliera que opera des de València. Fonts del Port asseguren, però, que fins ara la vaga ha tingut poca incidència i que "es continuen fent totes les operacions amb total normalitat".