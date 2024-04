Els candidats catalans es posicionen a favor i en contra de Sánchez, davant del compte enrere per a la seva decisió

La campanya electoral de les eleccions catalanes del 12 de maig s'ha viscut aquest diumenge sota la pressió del compte enrere de l'anunci del president del Govern espanyol sobre la continuïtat al seu càrrec. A 24 hores que Pedro Sánchez faci pública la seva determinació, després de cinc dies de reflexió davant de l'ofensiva de la dreta i la ultradreta contra el seu entorn familiar, la majoria dels candidats i candidates de les eleccions a Catalunya s'han posicionat, encara que amb molts matisos, sobre quina ha de ser la decisió de Sánchez.

Illa: "Estem amb tu [a Sánchez], de la mateixa manera que tu estàs amb Catalunya"

En l'apartat a favor de la seva continuïtat, els socialistes catalans, lògicament, han estat els abanderats. El PSC ha intensificat l'apel·lació al "combat" perquè continuï al càrrec un Pedro Sánchez "generós amb Catalunya". Justament al míting de campanya de Santa Coloma de Gramenet en què estava prevista la presència del secretari general del PSOE, abans de suspendre la seva agenda. El candidat del PSC, Salvador Illa, ha insistit que cal "resistir col·lectivament" i rebutjar els que pretenen "conquerir el poder al preu que sigui". "Estem amb tu, de la mateixa manera que tu estàs amb Catalunya", ha expressat a Sánchez. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, s'ha sumat als suports, i ha dit que no es pot deixar guanyar a qui "degrada la política". "Necessitem la política democràtica, necessitem la força de la gent" ha afirmat.

En el terreny més de la confrontació electoral, Illa ha carregat contra els partits independentistes i ha denunciat que, tant Junts com Esquerra, han estat al capdavant de la Generalitat durant l'última dècada governant "d'esquena als ajuntaments". El dirigent socialista ha criticat la "reticència" a col·laborar amb els governs municipals de les dues formacions independentistes i ha afirmat que les darreres reunions d'un president de la Generalitat amb alcaldes van ser durant els executius de Maragall i Montilla. En aquest sentit, s'ha compromès a treballar "colze a colze" amb els consistoris. Per la seva banda, Jordi Hereu ha rebutjat els que volen tornar a "referèndums divisoris". "Volem una Catalunya de tots", ha dit.

Yolanda Díaz: "Ningú no doblegarà" l'Executiu de coalició amb el PSOE, perquè ha estat "legítimament elegit a les urnes"

També en el front per la continuïtat de Sánchez s'han posicionat des dels socis del PSOE al Govern espanyol. La vicepresidenta i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha assegurat que "ningú no doblegarà" l'Executiu de coalició amb el PSOE, perquè ha estat "legítimament elegit a les urnes". Ho ha dit en l'acte de campanya de Comuns Sumar d'aquest diumenge a l'auditori de la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, on ha donat suport a la candidata a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, juntament amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Díaz ha animat la ciutadania a votar a les eleccions al Parlament "com el 23 de juliol" del 2023, i a convertir aquesta jornada en "un tsunami democràtic de vots".

ERC exigeix la continuïtat a Sánchez des de l'exili de Ginebra

La jornada electoral d'aquest diumenge d'Esquerra Republicana ha estat marcada per grans dosis de simbolisme. Tant des del punt de vista intern de la formació com pel context de la crisi generada per la reflexió de Pedro Sánchez davant de l'ofensiva de la dreta i la ultradreta política, mediàtica i judicial. Una ofensiva que els republicans han recordat que coneixen molt de prop, ja que ho han fet des de l'exili que pateixen alguns dels membres del partit a causa d'aquesta ofensiva. I és que ERC ha traslladat aquest diumenge la seva jornada electoral a Ginebra on ha viatjat la plana major de la formació, amb el candidat i president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del partit, Oriol Junqueras, al capdavant.

De fet, ERC ha reivindicat l'exili com a part de la seva història i els seus dirigents s'han conjurat a Suïssa per resistir la "repressió" de l'Estat. Especialment emotiu ha estat la trobada amb els membres del partit que es troben exiliats a la capital suïssa de Ginebra acusats de terrorisme pel cas de Tsunami Democràtic. Concretament, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, des de fa 6 anys, i el número 9 de la llista i diputat, Ruben Wagensberg, des de fa uns mesos.

Acte de la campanya d'ERC pel 12-M a Suïssa, amb Pere Aragonès, Oriol Junqueras, Ruben Wagensberg i Marta Rovira, entre d'altres. — Àlex Recolons / ACN

Els exiliats d'Esquerra s'han mostrat partidaris de la continuïtat de Pedro Sánchez al càrrec per plantar cara a la ultradreta, però també s'han mostrat crítics amb els socialistes per la manca d'empatia amb la resta de víctimes de la judicialització de la política, entre d'altres els mateixos republicans. Pere Aragonès ha assegurat que "retrocedir és donar la raó i la victòria a l'extrema dreta i mai no ho farem". La història d'ERC és una vida de "resistència" davant de l'extrema dreta, ha assegurat. "I com més repressió hi ha hagut, més victòries hem aconseguit", ha sentenciat el candidat d'Esquerra.

Rovira a Sánchez: "Espero que no li tremolin les cames", perquè ara cal estar "més al costat de la democràcia que mai"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, també ha demanat a Pedro Sánchez que "no li tremolin les cames", perquè ara cal estar "més al costat de la democràcia que mai". Però el diputat Wagensberg considera "inhumà i una bogeria" que "ningú" del PSC li hagi enviat encara cap missatge de suport. Wagensberg ha recordat que ell ha estat secretari de la Mesa del Parlament en la darrera legislatura, i que ni el candidat del PSC i cap de l'oposició fins ara, Salvador Illa, ni tampoc el secretari segon de la Mesa (i ara número 5 de la llista socialista), Ferran Pedret, no s'hi han posat en contacte. Wagensberg ha criticat especialment Pedret, amb qui ha compartit "cada dia" del seu treball parlamentari en els darrers 3 anys.

Durant els actes de campanya a Ginebra, el cap de llista, Pere Aragonès, ha fet una crida a culminar el referèndum de l'1-O. I el president del partit, Oriol Junqueras, ha demanat una "victòria prou gran" per poder vèncer les eines "no democràtiques" que utilitza l'Estat.

Extrema duresa de Feijóo: "Sánchez ja és passat"

El to més dur amb Sánchez s'ha pogut escoltar en l'acte electoral del PP a Lleida. El candidat, Alejandro Fernández, ha definit les concentracions de suport al dirigent socialista d'"esperpèntiques". I també ha carregat contra el PSC, a qui va retreure que "han estat el bomber piròman en la història de Catalunya, que alimenta la ruptura i després s'ofereix per cosir-la". Però sens dubte, ha estat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui ha utilitzat el discurs més agressiu afirmant que Pedro Sánchez "podrà estirar més o menys l'agonia, però ja representa la decadència, la ruptura i el passat".

"Sánchez podrà estirar més o menys l'agonia, però ja representa la decadència, la ruptura i el passat"

Feijóo ha tancat el seu intens cap de setmana de campanya a Catalunya, acompanyant el candidat del PP, Alejandro Fernández, assegurant que "el poble de Catalunya havia vençut el procés", però ara aquest "ha tornat perquè al PSOE l'interessa per mantenir-se al Govern". "Si no haguessin necessitat Puigdemont, no haurien aprovat l'amnistia", ha sentenciat. Finalment, el líder dels populars ha tornat a carregar tant contra Sánchez com contra Puigdemont: "No podem quedar atrapats per un polític català que amenaça de tornar, i un polític espanyol que amenaça de marxar".

Puigdemont focalitza les crítiques a Illa

Al grup de les crítiques als socialistes també s'ha situat el candidat de Junts, Carles Puigdemont. Però aquest diumenge s'ha centrat més a atacar el candidat del PSC, Salvador Illa, aparcant les referències a la situació de Pedro Sánchez. Puigdemont ha llançat un doble avís a navegants per a l'electorat independentista: tant l'abstenció com la "divisió" de l'independentisme "són vots que d'alguna manera aniran al senyor Illa". En una clara demanda de concentrar el vot independentista a la seva candidatura, que ha llançat davant unes 1.200 persones.

Puigdemont: "Quan diuen [el PSC] que volen girar full, volen baixar la persiana del país, de la nació, de la llengua, de la reivindicació"

Puigdemont ha buscat exclusivament el cos a cos amb el cap de llista del PSC i ha assegurat que els problemes que pateix Catalunya, des de la seguretat fins al transport ferroviari, "no els resoldran el PSOE, ni el seu delegat", en referència a Illa. "Quan diuen [el PSC] que volen girar full, volen baixar la persiana del país, de la nació, de la llengua, de la reivindicació", ha criticat l'expresident de la Generalitat, insistint que ningú es pot "quedar a casa " ni "votar opcions que ens divideixen".

Finalment, la CUP ha mantingut la seva estratègia de cenyir-se al seu programa electoral als actes de campanya eludint les referències a Sánchez. En un acte a Tarragona, els anticapitalistes han dit "prou" als macroprojectes com el Hard Rock en aquesta demarcació. Els candidats de la CUP per Tarragona, Sergi Saladié i Eloi Redón, han demanat un "canvi radical de totes les polítiques econòmiques que s'han fet els últims anys" al seu territori. "Mengem-nos als rics i tanquem els casinos", ha afirmat Redón, que també és portaveu de la Plataforma Aturem Hard Rock. "Sabem molt bé qui ens va donar la mà i qui l'esquena, i un vot als comuns no canvia absolutament res", ha afegit. La CUP també ha carregat contra el PSC, a qui ha acusat de ser "sinònim de corrupció" pels casos Inipro i Innova que han esquitxat estructures municipalistes del PSC a la demarcació de Tarragona.