Els candidats del PP que oculten el logotip del partit en la seva propaganda electoral

Són 11 les eleccions autonòmiques i 8.131 les municipals que hi ha en joc en aquesta campanya per a les eleccions que se celebren el 26 de maig, en la qual els electors també decidiran sobre el futur d'Europa. Des de la direcció del Partit Popular afronten aquesta nova cita amb les urnes gairebé sense temps per pair la desfeta electoral a les generals -de la que Pablo Casado no se sent responsable- i consideren que en aquesta ocasió serà un factor decisiu la implantació territorial del PP en gran quantitat de municipis i províncies.



No obstant això, són diversos els candidats d'àmbit municipal -en ciutats tan destacades com Màlaga o Sant Sebastià- que han decidit obviar el logotip PP de les seves candidatures. Fonts pròximes al líder conservador admetien recentment el desgast de la "marca PP", i ho atribuïen a la corrupció, la gestió de la crisi catalana i les pujades d'impostos, obviant les crítiques dels barons territorials que apuntaven que els populars havien perdut el centre.

Per la seva banda, la direcció del PP assumeix el cost a nivell intern que els seus candidats facin campanya evitant les sigles. "En aquest tipus d'eleccions la persona està per sobre de les sigles, no reconèixer-ho és un error, però això no vol dir que reneguin del partit", defensen en declaracions a Públic.



El cas més revelador ha estat el de Xavier García Albiol, exlíder del PP català, ara candidat a l'alcaldia de Badalona que, menys de 24 hores després de la desfeta electoral de Casado, va publicar un vídeo a través del seu compte de Twitter en què diversos veïns li asseguren que són votants d'altres formacions i que mai confiarien en els 'populars' en unes eleccions generals. No obstant això, al·leguen que en aquest cas ho faran perquè el candidat és Albiol.

En la seu peculiar disputa per conquerir l'alcaldia de Donostia -un objectiu que es pronostica complicat-, Borja Sémper ha optat per deslligar precisament de la línia més conservadora del partit, evitant utilitzar les sigles del PP en els seus vídeos i cartells promocionals. En l'últim apareix versionant una cançó del compositor basc (i amic seu) Mikel Erentxun, que precisament va reconèixer en una entrevista a ABC que li havia cedit la cançó perquè anava sense les sigles.

El cartell electoral de Borja Sémper, candidat del PP a l'alcaldia de Donostia

Candidats a Andalusia, Catalunya, Balears i Galícia emulen l'estratègia



El veterà alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, el candidat més longeu en aquestes eleccions als seus 76 anys, sempre ha destacat pel seu perfil moderat, tot i que durant el seu mandat -va arribar a l'alcaldia l'any 2000- ha vist passar tota mena de presidències en el si del seu partit. El lema que ha triat per a aquestes eleccions és, també significatiu: "Seguim canviant Màlaga". Al cartell electoral apareix un primer pla de De la Torre amb un fons en blanc, amb les sigles del partit en una mida minúscula al costat del seu nom.



El candidat a conquerir l'alcaldia de Castelldefels, Manu Reyes, ha emulat l'estratègia d'Albiol: "Sóc d'esquerres però a Castelldefels, vaig amb Manu", diu un dels cartells electorals que utilitza Reyes a la localitat del Baix Llobregat de la que ja va ser alcalde entre 2011 i 2015. Un altre dels cartells, escrit en català, diu: "Sóc independentista i a Castelldefels, jo amb Manu".

"Si creus que és el millor candidat... vota la persona", ha estat l'eslògan triat per David Chatelain, alcaldable del PP per Cambrils (Baix Camp). Al cartell electoral apareix el hastag #JoVotoalDavid, que ocupa una posició central. A la part baixa, en la qual destaca sobre un fons blau 'Vota David Chatelain', l'acompanyen, al racó inferior esquerre, les sigles del partit. Per la seva banda, el candidat a l'alcaldia d'O Porriño, Alejandro Lorenzo, utilitza com a lema: "O Porriño a millor", en un cartell en el qual tampoc apareixen les sigles populars.



Aquests no són els únics casos, el Diari de Sevilla posa el focus en dos alcaldables sevillans: José Leocadio Ortega, candidat a la reelecció a Pilas i el de Mairena del Alcor, Juan Manuel López. L'exconseller del PP i ara alcalde de Petra, Martí Sansaloni, també marca distàncies en el seu cartell electoral per revalidar l'alcaldia amb la campanya del PP balear.