El creixement desaforat de contagis de coronavirus que viu Catalunya no s'atura i el volum de casos arriba ja a les xifres de fa força mesos. De fet, en només quinze dies el nombre de positius setmanals gairebé s'ha multiplicat per set. Amb tot, la mortalitat segueix sota mínims, gràcies a l'avançada vacunació de la població més vulnerable, si bé l'increment de casos ja es nota als hospitals, amb un progressiu creixement dels ingressats a planta amb Covid-19. Segons les darreres dades del Departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han confirmat 3.339 nous contagis. En l'última setmana amb dades definitives -del 25 de juny a l'1 de juliol-, el nombre de casos puja a 21.658, quan dues setmanes enrere tot just era de 3.413. Un nivell tan elevat de positius no es registrava des de finals de gener, fa més de cinc mesos.



La resta d'indicadors epidemiològics també empitjoren acceleradament. La velocitat de propagació o taxa Rt ja frega el 3 -està en 2,99-, el que indica que cada 100 positius generen 299 casos més. Dit amb altres paraules, el creixement de contagis continuarà de manera important els propers dies. Una Rt tan alta no es veia des de la primera onada, al març de l'any passat. El risc de rebrot segueix disparat i ja està en 978 punts, 299 més que en l'anterior balanç i una dada inèdita des del passat octubre. La incidència de casos acumulada a 14 dies per 100.000 habitants passa de 217,8 a 338, el nivell més important des del febrer, mentre que la positivitat de les proves ja està en el 14,09%, molt per damunt del 5% que fixa l'OMS com a topall per tenir l'epidèmia sota control.

L'impacte del creixement de casos ja arriba als hospitals, on ara mateix hi ha 544 ingressats a planta amb Covid-19, 22 més que diumenge i el nombre més alt des del 14 de juny. A les UCI, però, la situació es manté sota control, amb 121 pacients, dos menys; mentre que la mortalitat també és baixa, amb només set víctimes l'última setmana, el que és la xifra més reduïda des de l'inici de la pandèmia.



La clau per capgirar la tendència és l'avenç de la vacunació, que ara ja se situa amb el 55,2% dels catalans amb una primera dosi -65% entre els majors de 16 anys- i el 40,1% amb pauta completa -47,2% dels de més de 16-. El gruix dels contagis es concentra en la població jove -la mitjana d'edat dels nous casos és de només 26,4 anys- i, de fet, la incidència acumulada entre la població de 15 a 29 anys s'eleva a 1.215, més del triple que la mitjana total.

El Govern estudia mesures

El Govern està estudiant mesures o recomanacions davant del repunt de contagis i les aplicarà "si ho veu convenient", segons la secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas. "Anirem prenen les decisions que correspongui segons el moment que sigui", ha manifestat a Catalunya Ràdio, on ha reconegut la preocupació per la situació. Tot i això, ha afegit que la gravetat de la malaltia "no és la mateixa que fa uns mesos". També ha explicat que s'ha treballat sobre l'oci nocturn però no ha avançat cap aspecte. En ser preguntada sobre si una possibilitat era tornar a fer obligatòria la mascareta a l'exterior, ha reconegut que seria "impossible" en el marc legislatiu actual però el Govern recomana el seu ús de manera "molt insistent".