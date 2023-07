Els castellers es colen en un videoclip del popular raper Travis Scott

Fa unes setmanes, el raper Travis Scott es va desplaçar fins a Tarragona per gravar un videoclip del seu nou disc, Utopia. L'artista nord-americà, amb més de 50 milions de seguidors a Instagram, va ser vist pels afores de la plaça Tarraco Arena. Aquest dissabte ha sortit a la llum que el cantant va fer un 4de9 amb folre amb castellers de diverses colles catalanes.

El cert és que aquell castell és un dels protagonistes del videoclip de Circus Maximus, una de les cançons l'últim àlbum de l'estrella mundial. Tal com detalla la Revista Castells, el raper ha comptat amb la participació dels Castellers de Vilafranca, els Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo, els Nois de la Torre i els Castellers de Mediona.

El vídeo oficial encara no s'ha estrenat, però s'han filtrat algunes imatges que han circulat com la pólvora per les xarxes socials.

El videoclip forma part d'una pel·lícula, titulada també Circus Maximus, que l'artista acaba d'estrenar en alguns cinemes dels Estats Units coincidint amb el llançament de l'àlbum musical.

La producció del treball va anar a càrrec de la companyia catalana Canadá, responsable de vídeos de Dua Lipa i Rosalia, entre d'altres treballs.

Segons la Revista Castells, la gravació es va fer a la Tarraco Arena el 3 de juliol. Tot i que hi van participar castellers de tres colles diferents, els grans protagonistes van ser els Verds, que van aportar uns 300 components al rodatge. De fet, la camisa que es pot veure en la filmació és verda, tot i que no és la que vesteixen habitualment els Castellers de Vilafranca, ja que la roba que porten es va confeccionar especialment per a l'ocasió.



Més de 19 col·laboracions

El videoclip de Circus Maximus forma part de l'àlbum que acaba de llançar Travis Scott després de quatre anys sense estrenar cap disc.



Scott ha comptat amb la participació de 19 artistes de renom, la majoria rapers, amb noms destacats com Drake, Beyoncé, SZA, Bad Bunny o The Weeknd.