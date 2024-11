Els catalans consideren el canvi climàtic una "amenaça per a la humanitat", però no volen pagar més impostos per afrontar-lo

La nova Enquesta Sociopolítica del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) aborda la percepció dels catalans sobre qüestions com el feminisme, la immigració, la situació de la llengua catalana o el medi ambient. Sobre la darrera qüestió, que torna a estar en primera línia política i mediàtica després dels devastadors efectes de la DANA al País Valencià, el gruix dels catalans consideren que el canvi climàtic és una "amenaça per a la humanitat". En concret, se situen en el 8,2 en una escala en què 10 és el nivell màxim i, de fet, el 41% dels enquestats -més de 5.000 persones en total- se situen en el 10.

Els votants de Comuns, la CUP i ERC són els més disposats a una major fiscalitat per abordar el canvi climàtic

Ara bé, aquesta consciència sobre la gravetat de la crisi climàtica no es tradueix en una voluntat massiva de pagar més impostos per abordar-la. Segons l'estudi, en aquest cas la mitjana és del 4,9 i un 18% dels enquestes no estan gens disposats a pagar tributs més alts per afrontar el canvi climàtic. Els votants de Comuns, la CUP i ERC són els més disposats a una major fiscalitat per abordar el problema, mentre que els de Vox, Aliança Catalana i el PP són els que menys volen fer-ho.

Pessimisme amb el català

La situació de la llengua catalana no és positiva per a la mostra de l'enquesta del CEO, fins al punt que el 40% opina que és "una llengua amenaçada que podria desaparèixer", mentre que només el 33% considera que "té el futur assegurat". La percepció que el català està amenaçat és especialment elevada entre les dones menors de 35 anys.

A més a més, el 53% de la població assegura que la situació del català ha empitjorat els últims anys, mentre que només l'11% considera que ha millorat i el 28% creu que s'ha mantingut igual. La percepció que la situació de la llengua ha empitjorat és molt més elevada entre els que tenen els catalans com a llengua pròpia -arriba al 79%- i entre els votants de partits independentistes, mentre que només un terç dels simpatitzants de PP o PSC ho pensen. De cara al futur, també hi ha més enquestats (46%) que opinen que el català empitjorarà, que no pas que millorarà (13%) o es quedarà igual (30%).

Contradiccions amb la immigració

En la percepció sobre la immigració es veu una certa contradicció, perquè el gruix de la població considera que l'arribada de nouvinguts és positiva tant per a l'economia catalana com per a la cultura -suposa un "enriquiment-, però en canvi més de la meitat dels enquestats opina que hi ha "massa" immigració a Catalunya i més del 60% que el Govern "ha perdut el control de qui entra al nostre país".

Més del 80% dels votants de Vox i Aliança Catalana creuen que hi ha "massa" immigració

En totes les qüestions vinculades a la immigració, les opinions més positives les trobem entre els votants dels Comuns, la CUP i, en menor mesura, del PSC, mentre que les més crítiques -i amb molta diferència- recauen entre els seguidors de Vox i Aliança Catalana. Per posar un exemple, els electors de les formacions d'extrema dreta afirmen que hi ha massa immigració (84% de Vox i 82% d'Aliança Catalana) i que el Govern ha perdut el control de qui entra (88% de Vox i 87% d'Aliança).

Feminisme

El 61% dels catalans es consideren molt (20%) o bastant (41%) feministes, mentre que un 18% se'n defineixen com a poc i el 12% com a "gens". En aquest sentit, el 80% o més dels electors de Comuns, la CUP, ERC i Junts se'n consideren, mentre que només ho fan el 21% dels de Vox i el 24% dels del PP. Així mateix hi ha força unanimitat (82%) en què el moviment feminista ha estat clau en l'avenç dels drets de les dones, però només el 43% dels electors de Vox ho pensen.