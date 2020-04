Els catalans, més crítics amb el Govern espanyol que amb la Generalitat per la gestió de la pandèmia

La meitat dels catalans consideren que el Govern espanyol no sap com resoldre els problemes de la pandèmia de la Covid-19, mentre que un 40% opina el mateix de la Generalitat. Aquesta és una de les dades que apareixen a l’enquesta sobre l’impacte del coronavirus que ha publicat aquest dijous el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). En el cas de l’Executiu català, el 45,5% dels consultats opina que sap com resoldre els problemes de la pandèmia, però que necessita més competències -una opinió que mantenen el 19,1% amb relació al Govern de Sánchez-. El 16,0% dels catalans sí que creu que l’Executiu estatal sap com afrontar la situació, "però necessita temps" i un 8,4% va més enllà i considera directament que ja està resolent la situació.



L’estudi també mostra el pessimisme dels catalans davant la crisi econòmica que ja ha esclatat, la confiança en els hospitals i, en canvi, la poca seguretat que transmeten les residències de gent gran per afrontar la malaltia. Traduït a xifres, gairebé el 60% dels enquestats creuen que l’economia "quedarà afeblida durant anys" i el 30,5% va més enllà i afirma, directament, que "l’economia quedarà fortament danyada per molts anys". En aquest sentit, les conseqüències de la crisi ja es deixen notar i entre les persones que treballaven, hi ha un 15% que confessa estar en un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i un 3,1% haver estat acomiadada.

L’enquesta, que recull una mostra de 14.715 persones i un treball de camp fet entre l’11 i el 15 d’abril, també exposa que un 19,1% dels consultats no sap si ha passat la Covid-19, perquè durant uns dies no es trobaven bé, mentre que un 6,5% sí que creu que l’ha passat, tot i admetre que no va ser diagnosticat i, en qualsevol cas, l’ha superat. Les persones diagnosticades sumen tot just l’1,4% del total, entre les que ja l’han passat i les que l’estan tractant. Mentre que els hospitals catalans transmeten una confiança de 7,12 -sobre 10- per cobrir les necessitats de les persones malaltes, les residències només reben un 3,44. Una dada que quadra amb l’allau de morts que han patit les darreres setmanes.



El CEO també constata el compliment de les normatives decretades durant l’estat d’alarma, fins al punt que el 89,7% asseguren que seguiran les instruccions de les autoritats encara que no hi estiguin d’acord i només el 7,1% afirmen que es guiaran pel seu propi criteri.