Els CDR enceten la commemoració del sisè aniversari de l'1-O amb diverses marxes

Els CDR (Comités de Defensa de la República) han iniciat de matinada la commemoració del sisè aniversari del referèndum de l'1 d'Octubre amb diverses petites marxes que han sortit de diverses ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona per confluir a Barcelona. Les columnes de manifestants, algunes amb torxes enceses i pancartes, han sortit des de diversos punts de l'àrea metropolitana, com Badalona, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat. Les mobilitzacions confluiran a l'antiga presó Model de Barcelona.

Totes aquestes manifestacions han provocat afectacions al trànsit i han obligat a tallar diverses sortides i calçades i fer desviacions en vies com la C-31, la C-32, la B-10 i la B-20, l'Avinguda Meridiana o la Gran Via de les Corts de Barcelona.

Una de les columnes ha sortit des de Badalona. A quarts de set del matí d'aquest diumenge ja s'han començar a reunir els manifestants a la plaça de la Plana de Badalona, on l'organització ha servit esmorzar abans d'iniciar la marxa a peu, amb torxes a la mà i darrere de dues pancartes: "1 d'octubre de 2023, prou repressió" i "L'Adri es queda al barri, l'antifeixisme no és cap delicte". Als caminants també s'hi han unit quatre motoristes.

Entre els assistents hi ha hagut la líder de Guanyem Badalona i diputada de la CUP al Parlament, Dolors Sabater; el membre de l'executiva de Junts David Torrents, i familiars de l'Adri Sánchez, el badaloní a qui la Fiscalia demana dos anys i quatre mesos de presó per insultar un membre de JUSAPOL durant una manifestació el 2018.



La manifestació ha estat convocada pels CDR, Desobediència Civil Catalunya, la Plataforma Antirepressiva de Ponent, la Plataforma Antirepressiva de Barcelona i la sectorial de Persones Represaliades de l'ANC. La marxa s'ha desenvolupat sense incidents. Els manifestants han estat escortats per la Guàrdia Urbana de Badalona, que ha garantit que no hi hagués trànsit rodat al seu pas.

De La Model a la Guàrdia Civil

Aquest diumenge al migdia està previst que conflueixin marxes des de diversos punts de l'àrea metropolitana de Barcelona: a peu des de Badalona, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat; en moto des de Sitges, i en cotxe des de Sant Cugat del Vallès.



Les marxes han provocat talls de trànsit de camí cap a Barcelona i a les diferents entrades de la ciutat, a Gran Via, l'avinguda Meridiana i també al carrer de Sants.

El punt de destinació és l'antiga presó Model, on celebraran un acte polític sota el títol 'Operació Judes: judici al poble català', un dinar popular i concerts. Des d'allà, a les sis de la tarda, sortirà una manifestació en direcció a la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia.