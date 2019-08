Els CDR exigeixen explicacions pel 17-A

Una demanda -exigim la veritat- i una pregunta -què s’hi amaga al darrere?- escrites tant en català com en castellà i anglès inundaven la concentració que els CDR han organitzat aquest migdia davant la Sagrada Família. Dos anys després dels atemptats de les Rambles de Barcelona i després que Público tragués a la llum proves que qüestionen el paper del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) amb relació als atacs, els CDR han exigit explicacions per a aquestes informacions.



Setmanes després d’aquestes publicacions, el govern espanyol encara no ha donat resposta a cap de les preguntes que s’hi han generat al voltant. En afegit, el Congrés -amb els vots de PP, PSOE i C’s- ha rebutjat crear una comissió d’investigació al respecte tot i que l’Ajuntament de Barcelona ho ha reclamat expressament per aclarir la relació de l'imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty, cervell dels atemptats, amb el CNI.

Fins al moment l’Audiència Nacional ha processat tres persones pels delictes de pertinença i col·laboració amb organització terrorista, estralls en grau de temptativa i tinença i fabricació d'explosius amb fins terroristes. Així i tot, la investigació encara està en curs i per això es preveu que el judici no se celebri fins a l’any vinent.



Així, en suport i homenatge a les víctimes i com a protesta al silenci i a la no-reacció del govern espanyol, més de 200 persones s’han trobat davant la basílica de Gaudí, que havia estat l’objectiu original dels atacs.



Els assistents, vestits tots amb samarreta negra, s’han posat màscares blanques amb signes d’interrogació al front i han portat banderes de diversos països on hi ha hagut atacs similars davant la Sagrada Família. Durant mitja hora -i sota un sol de justícia- s’han alçat les banderes de Regne Unit, França, Grècia, Estats Units, Alemanya i la senyera, entre d’altres, i s’ha desplegat una pancarta que demanava explicacions (“we claim for answers”) i recordava els fets de fa dos anys.



Després d’aquesta mitja hora completament silenciosa, els participants a la concentració s’han tret les màscares i les han deixat, juntament amb les banderes, damunt la pancarta. Sobre la bandera catalana hi ha deixat un ram de flors blanques, mentre que damunt la bandera espanyola hi havia una màscara negra -l’única de tot l’acte- amb una creu vermella a la boca i les sigles “17A”. Així ha acabat un acte sense parlaments, completament silenciós, però totalment reivindicatiu.