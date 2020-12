Els centres comercials podran obrir a partir de dilluns amb un aforament màxim del 30%

El Procicat ha aprovat aquest dissabte que els centres comercials puguin obrir a partir de dilluns amb un aforament màxim del 30%. És una de les novetats de les modificacions de les restriccions que s'han aprovat en una reunió que s'ha celebrat aquest dissabte a primera hora del matí i que entraran en vigor a partir de dilluns que ve. A més de limitar l'aforament al 30%, el Procicat també inclou que aquests recintes comercials hauran de garantir una bona ventilació dels espais tancats, mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. La limitació d'aforament s'aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres i recintes comercials.

L'obertura dels centres comercials es produirà dilluns, doncs, després que durant el pont de la setmana passada es veiessin aglomeracions i cues en els principals carrers comercials de Barcelona. De fet, des de l'executiu argumenten que aquesta mesura, juntament amb el pas a confinament comarcal, té com a objectiu esponjar la concentració de persones en espais urbans i facilitar l'accés a determinats serveis no presents en municipis petits durant el cap de setmana.



A més, els centres comercials hauran d'establir sistemes de control d'aforament i fluxos, tant als establiments i locals com també als accessos, inclosos els aparcaments. També es restringeix l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantil o àrees de descans.

El confinament municipal passarà a ser comarcal

El Procicat també ha aprovat aquest dissabte que el confinament municipal de cap de setmana passi a ser comarcal. Les noves mesures aprovades per aquest organisme, dirigit pels departaments d'Interior i Salut, entraran en vigor dilluns, de manera que el canvi a confinament comarcal es materialitzarà a partir de divendres que ve. Així, entre les sis del matí de divendres i les sis del matí de dilluns, qualsevol persona podrà moure's dins de la seva comarca, i no només limitant-se al municipi com fins ara. D'altra banda, es manté el confinament perimetral de Catalunya, a excepció dels desplaçaments adequadament justificats.



Els grans equipaments culturals podran acollir fins a 1.000 persones

Es continua preveient que els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals i els espais habilitats per a la realització d’espectacles públics, poden obrir limitant l’aforament al 50% i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d’estar asseguts i s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant.



A més, la resolució preveu que, per totes aquestes activitats, si compleixen amb les condicions de ventilació reforçada, que marca la pròpia la resolució, i garanteixin les mesures de control d’aglomeracions, podran acollir fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ, sempre respectant el límit del 50% de l’aforament màxim autoritzat.

Baixen la velocitat de prograpació i el risc de rebrot

La velocitat de propagació a Catalunya (l'Rt) ha baixat una mica aquest dissabte i ha passat de 0,95 a 0,92. El risc de rebrot també ha baixat, en aquest cas divuit punts, de 185 a 167, segons les últimes dades del Departament de Salut. La incidència a 14 dies també segueix baixant, de 210,08 a 196,13. S'han declarat 1.859 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 324.968 des de l'inici de la pandèmia. El 3,72% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 54 noves morts i el total és de 16.333. Hi ha 1.388 pacients ingressats als hospitals amb covi-19, 48 menys que en l'anterior balanç, i 333 persones a l'UCI, dotze menys.