Els cinemes catalans perden 15 milions d'espectadors en el darrer any amb una caiguda del 85%

Les sales catalanes han perdut 15 milions d'espectadors en els darrers últims dotze mesos, incloent gener del 2021, amb una caiguda del 85% respecte el mateix període de l'any anterior, segons dades del Gremi de Cinemes de Catalunya que ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN. Tot i això, Camilo Tarrazón, president del gremi, ha destacat que l'any passat els cinemes van rebre 5 milions d'espectadors "sense cap contagi". En declaracions a l'ACN, Tarrazón ha explicat que al gener d'enguany ha empitjorat la situació i que és "dolorós continuar amb aquestes restriccions i que és la causa per la qual algunes cadenes estan fent aquests tancaments temporals".

L'any 2019 les sales catalans van rebre 18,9 milions d'espectadors i el 2020, 4,9, segons dades del Gremi. La caiguda va ser del 73,6%. Si es comparen els darrers dotze mesos incloent tot el mes de gener del 2021, la caiguda arriba al 85%.



Aquestes xifres coincideixen en els tancaments temporals de les sales de cinema. El Grup Balañá ha anunciat aquest dimecres que tancarà temporalment els Cinemes Aribau i els Gran Sarrià a partir de l'1 de febrer. El grup mantindrà oberts la resta de cines de dimecres a diumenge, els Arenas, Balmes, Bosque i Glòries, tots ells a Barcelona.

En un comunicat, la cadena explica que els motius, que "no ha fet possible mantenir totes les sales obertes" com havien previst, són la prolongació de les restriccions degut a la pandèmia de la Covid-19, la situació actual del sector i la retirada d'estrenes de pel·lícules previstes per les properes setmanes. Balañá s'ha sumat així a diverses cadenes que han anunciat tancaments temporals com Yelmo, Ocine i Cinesa, que també han apagat centenars de pantalles per l'augment de les restriccions i la manca de públic i d'estrenes.

Treballadors del Texas porten Ventura Pons a judici

Altres, com els Cinemes Texas de Barcelona, impulsats pel cineasta Ventura Pons el 2014, no han pogut superar la crisi sanitària i han tancat definitivament, encara que la sala ja arrossegava problemes econòmics des de feia temps. De fet, quatre dels cinc treballadors dels Cinemes Texas han portat el cineasta a judici per presumptes quantitats endarrerides, salaris i drets laborals, més la quitança i la rescissió de contracte, entre el setembre de 2019 i mitjans de 2020, i per uns acomiadaments executats com a "comiats objectius" un cop va tancar el cinema fa uns mesos, segons ha explicat aquest dimecres a l'ACN Josep Antoni Martín, portaveu dels treballadors. El jutjat els van donar data de judici per al 16 de març, "amb la desgràcia" que tres dies abans va arribar el confinament i l'estat d'alarma, de manera que la cita va quedar ajornada. Ara, els treballadors esperen una nova data, que aventuren que serà "imminent".