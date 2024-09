Els ciutadans que se senten només catalans reculen del 29% al 18% en 10 anys, especialment entre els joves

El sentiment de catalanitat ha caigut en l'última dècada en totes les edats, entre els parlants tant de català com de castellà i en la població que resideix tant a municipis petits com de més grans. Segons els diversos baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) entre el 2014 i el 2024, les persones que se senten només catalanes han caigut del 29,1% al 18% en l'última dècada. Els qui se senten exclusivament catalans cauen entre els catalanoparlants i entre els votants d'esquerres, i especialment entre els joves.

En el baròmetre del CEO del 2014, la identitat amb què els enquestats d'entre 18 i 24 anys se sentien més còmodes era la de 'només català', seguit de la de 'més català que espanyol' (28%) i la de 'tant català com espanyol' (26,7%). En aquesta dècada, els joves que s'identifiquen amb la catalanitat exclusivament s'han desplomat 18 punts, mentre que els qui tenen les dues identitats amb el mateix pes s'han disparat 20 punts. Les persones de 65 anys i més que asseguren sentir-ne només catalanes se situen al 21%, amb una baixada de només cinc punts.

Les xifres contrasten amb aquells qui diuen ser tan catalans com espanyols per igual, que veuen el suport créixer significativament en totes les edats. Al mateix temps, les opcions espanyolistes es mantenen tan residuals com el 2014: un 5,6% dels enquestats del conjunt de franges s'identifiquen més amb Espanya que amb Catalunya, i un 6% de la gent només se sent espanyola.

La tendència dels últims anys també és especialment marcada entre els catalanoparlants. A les portes del 9-N, un 87% dels qui afirmaven que el català era la seva llengua pròpia declarava que eren més catalans que espanyols o bé exclusivament catalans, mentre el juliol del 2024, a setmanes de la investidura de Salvador Illa, havia baixat al 77%. Al seu torn, els castellanoparlants que se senten de les dues identitats per igual han pujat en aquest temps del 54% al 60%. Els qui se senten més espanyols que catalans o només espanyols resten estables al 25%.

Caiguda de catalanitat entre els nascuts al país

També hi ha diferències més significatives entre els qui han nascut a Catalunya que entre la resta de ciutadans. Així, un 68% dels primers defensaven les opcions de més catalanitat fa deu anys i aquesta proporció ha caigut al 52%, en benefici dels equidistants entre les dues nacionalitats (del 26% al 41%).

Les esquerres també estan perdent el sentiment català de manera més clara que les dretes. El 2014, pràcticament la meitat d'aquells ideològicament a l'extrema esquerra es definien com a exclusivament catalans (47%), i ara només ho són el 27%. La caiguda és generalitzada en tot l'espectre ideològic excepte en aquells que s'escuren més a la dreta, que puja vorejant el 10%. Els qui se situen a l'esquerra, però lleugerament (un dels grups poblacionals més grans), han vist augmentar l'opció 'tan català com espanyol' del 25% al 44%.

Euskadi supera Catalunya en sentiment nacional

En conjunt, les opcions que es decanten per la catalanitat arribaven al 55% fa dos lustres, i ara s'han quedat al 40%, mentre que l'equidistància puja del 31% al 44%. En comparació, els percentatges al País Basc són similars, però amb els nombres girats: els que es decidien per les opcions més basques eren el 42,1% dels votants, mentre que aquells qui se sentien bascos i espanyols a parts iguals es quedaven en el 41,8%. Són xifres similars a les de fa quatre anys, quan es va preguntar per primera vegada.

A Galícia també hi ha hagut estabilitat els últims quatre anys, tot i que en altres proporcions: fa mig any, el 22,9% dels enquestats apostaven per les dues opcions més galleguistes, i el 68% deien que eren gallecs i espanyols per igual, xifres molt similars a fa quatre anys. Tant a Euskadi com a Galícia, aquells qui se senten més aviat espanyols no passen del 10%.