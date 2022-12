Els comerç català facturarà un 10% més que el 2021 per Nadal, segons el Govern

Els comerços de Catalunya preveuen facturar un 10% més que l'any passat durant la campanya de Nadal. Així ho assegura una projecció publicada aquest dimecres pel Departament d'Empresa i Treball, que pronostica unes compres "més racionals" per part dels compradors catalans, i també que les vendes en línia i en establiments físics s'equilibraran.

Aquest augment del comerç respecte l'any 2021 en les mateixes dates "pot servir" per compensar la reducció dels marges de beneficis que han tingut molts establiments per l'increment dels costos derivat de la crisi de sumbinistraments. A més, el Departament que lidera Roger Torrent apunta que els consumidors tindran un comportament "menys impulsiu" a l'hora de fer fes compres nadalenques, i tindran més en compte les ofertes i promocions.

Pel que fa al pressupost que les famílies destinaran a comprar regals per Nadal, el pronòstic del Govern és que es destinarà una quantitat de diners "lleugerament superior" en comparació amb l'any passat. I en termes de contractació, la Direcció General de Comerç estima que "s'aproparà" a les xifres del 2019.

Per tot això, els comerços catalans afronten aquestes dates tan assenyalades "amb il·lusió malgrat la incertesa", segons apunta el director general de Comerç, Jordi Torrades, i amb ganes de reestablir per fi l'economia després de la davallada per la pandèmia.