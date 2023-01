Els comptes de TikTok que has de seguir per descobrir tots els racons de Barcelona 

Si et ve de gust fer alguna activitat turística has de tenir en compte Orda Twins, dues germanes bessones poloneses que viuen a Barcelona i ens apropen algunes activitats molt interessants per descobrir a fons la ciutat. Hi trobaras recomanacions per prendre còctels en hotels, menjar en restaurants, visites a museus o per tastar els millors cafès.

Bravas Barcelona

Si et consideres un foodies i res t'agrada més que menjar, Bravas Barcelona és el compte ideal per descobrir autèntiques meravalles culinàries. Tot i que pel nom podríem pensar que només hi trobarem patates braves, un menjar per exce·lència a la ciutat comtal, aquest perfil de TikTok alhora és apte per als més llaminers, perquè els dolços també en són protagonistes.

Visit BCN

Visit Barcelona és el compte oficial de Turisme de Barcelona, i periòdicament publica curiositats sobre els diferents barris de la ciutat. És una bona opció per descobrir nous indrets que potser tenim aprop de casa però mai ens hi hem apropat, i també per estar al dia de les noves propostes culturals i festives.

Top Food BCN

El periodista i amant del menjar, Cristian Sánchez, explica dins el compte Top Food BCN una variada oferta de bars i restaurants de Barcelona. Aquest perfil és apte per a tots els paladars, i satisfarà als qui agrada el menjar típic català i també les propostes internacionals més arriscades.