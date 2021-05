Els comuns carreguen contra ERC per l'acord amb Junts i la CUP exigeix el compliment del seu pacte d'investidura

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha assegurat aquest dilluns que el Govern que s'albira a Catalunya després del preacord entre ERC i JxCat "neix fracassat" per l'experiència de l'executiu sortint entre ambdues formacions i ha criticat que els republicans "han tornat a triar que governin els de les retallades". "ERC ha faltat a la seva paraula i ha triat la confrontació estèril i que governin els de sempre", ha lamentat en una roda de premsa telemàtica. Mena ha avançat que no donaran suport al Govern que surti d'aquest acord i tampoc no s'ha mostrat predisposat a aprovar-los els pressupostos: "El nostre projecte és incompatible amb un Govern on hi sigui JxCat. No hi podem tenir res a veure".

Mena: "No és el Govern que interessa la majoria de catalans"

Segons el també diputat al Congrés, el que ha aconseguit ERC amb el preacord és "guanyar temps" amb un pacte "de conveniència dels interessos partidistes". "No és el Govern que interessa la majoria de catalans", ha afegit, que creu que ha de ser "progressista". Així mateix, ha dubtat de la solidesa que tindrà aquest encara hipotètic executiu: "Ningú s'està preguntant què farà aquest Govern d'ERC i JxCat sinó quant de temps durarà".

Per la seva banda, el diputat de la CUP Carles Riera ha exigit al partit d'Oriol Junqueras que el seu acord amb els anticapitalistes quedi "inalterat". En una entrevista a 'Ràdio 4 i La 2', Riera ha explicat que ha conegut el preacord entre ERC i Junts a les 8 hores quan s'ha fet públic i ha demanat que aquesta entesa també inclogui els 4 punts assumits la setmana passada pels tres partits independentistes. En aquest sentit, ha recordat que el compromís d'ERC és que l'acord amb la CUP quedi "intacte" sigui quina sigui la investidura i l'arquitectura del Govern, és dir, tant si era en solitari o en coalició amb JxCat. "Esperem que sigui així, sinó malament", ha afegit Riera.

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha celebrat el preacord de Govern entre JxCat i ERC i ha atribuït part de l'èxit a la pressió de l'Assemblea. En una compareixença davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia amb motiu de l'inici de les vistes orals dels recursos presentats contra les resolucions de la Junta Electoral, Paluzie també ha dit que l'ANC confia que es compleixi un acord independentista i que hi hagi una determinació per avançar cap a la independència en aquesta legislatura. "Estem contents de la pressió que hem exercit aquests dies i també el paper que hem tingut, més discret, durant aquests mesos", ha assegurat.

Illa parla d'"un govern per la meitat de Catalunya"

Montero: "Esperem que hagin entès les tres formacions independentistes que la conformació del Govern ha de comportar també l'abandó de les vies unilaterals"

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha lamentat que el principi d'acord entre ERC i Junts per desencallar la investidura i formar un govern de coalició és "una pròrroga agònica d'un fracàs". En declaracions a la COPE, Illa ha augurat "un govern per la meitat de Catalunya", ha dit que el que convé és el "retrobament" i que això "no es pot fer amb un executiu que té un plantejament tan divisiu com la independència". Ha dit que el preacord "no és gens esperançador" i ha subratllat que els independentistes han tardat tres mesos a entendre's, tot i que porten cinc anys governant junts. El candidat socialista ha garantit que ell dibuixarà "una alternativa" i s'ha mostrat confiat que al final s'acabarà "imposant" el canvi. Des de l'àmbit socialista també s'ha pronunciat La Moncloa. La portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, ha reaccionat aquest dilluns al preacord assolit entre ERC i JxCat per a la conformació del nou Govern. "Esperem a veure els detalls, però sobretot esperem que hagin entès les tres formacions independentistes que la conformació del Govern ha de comportar també l'abandó de les vies unilaterals i d'algunes qüestions que ja sabem on ens porten, que no és res de bo". "Així que espero que n'hagin après de l'etapa anterior, malgrat que ara la conformació del nou govern segur que estarà rodejada de molta simbologia", ha sentenciat.