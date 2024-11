Els Comuns confirmen la nova direcció liderada per Candela López i Gemma Tarafa

Com ja avançar Públic, Candela López i Gemma Tarafa lideraran la nova executiva dels Comuns, que rebrà l'aval definitiu de les bases de la formació a l'assemblea nacional del proper cap de setmana. A través d'un comunicat, el partit ha confirmat que no hi concorrerà cap altra llista, de manera que ja es coneixen tots els noms -47- de la nova direcció, el 43% dels quals -un total de 20- s'hi estrenen.

El proper cap de setmana, dies 16 i 17, els Comuns estrenaran una nova etapa política, marcada pels comiats d'Ada Colau i Jéssica Albiach com a coordinadores nacionals, càrrec en el qual es manté l'exalcaldessa de Castelldefels i diputada al Congrés Candela López i en què s'incorpora la regidora a Barcelona Gemma Tarafa.

Després d'encadenar retrocessos en els successius comicis del darrer cicle electoral, ara els Comuns es fixen com a prioritat millorar la seva implantació territorial i obtenir uns bons resultats a les municipals del 2027.

Mentre que Colau s'aparta de la primera línia política, almenys temporalment fins que decideixi si intenta recuperar l'alcaldia de Barcelona a les següents eleccions locals, Albiach es mantindrà com a líder dels Comuns al Parlament i, com a tal, tindrà un lloc a l'executiva com a responsable institucional. La mateixa responsabilitat a la cúpula recaurà en el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.

Els diputats al Congrés Gerardo Pisarello i Aina Vidal seran els nous portaveus dels Comuns, mentre qui fins ara tenia el càrrec, Joan Mena, passarà a ser el secretari de coordinació. "L'objectiu de la nova etapa és doble, fer créixer l'organització de cara a les municipals com a repte prioritari i alhora fer que el paper decisiu dels Comuns a la governabilitat de l'Estat i a la política catalana serveixi per avançar en l'agenda progressista i catalanista del país", detalla el partit en el comunicat.

Altres noms destacats

Altres novetats en la direcció les trobem a l'àrea d'organització i territori del partit, que estarà estarà encapçalada per l'exalcaldessa de Sant Feliu de Llobregat Lídia Muñoz i l'economista Tània Corrons, exportàveu de Barcelona en Comú. L'exdiputat del Parlament Enric Bárcena assumeix l'àrea de mobilització i participació; mentre que el tinent d'alcaldia de Cornellà, Claudio Carmona, farà el mateix amb la de municipalisme.

La doctora en Ciències polítiques i professora de polítiques públiques de la UPF Júlia Miralles serà la responsable de l'àrea d'estratègia, prospecció i internacional, i el diputat al Congrés Eloi Badia, l'encarregat del programa, mentre que Lucía Morales serà l'enllaç governamental i Jordi Manils se situa al capdavant de les sectorials. La diputada Júlia Boada i el portaveu dels Comuns a Tarragona, Jordi Collado, són els encarregats de formació i l'adjunt a finances respectivament.

Finalment, Aitor Carr portarà l'àrea de comunicació, Alícia Ramos i Laura Alzamora la de feminismes i Josep Vendrell la coordinació institucional. Altres perfils coneguts seran els diferents representants institucionals del partit: Jaume Asens (Parlament Europeu), Jordi Martí (enllaç amb el Govern de l'Estat), David Cid (Parlament), Janet Sanz (Ajuntament de Barcelona) i Marc Serra (Diputació de Barcelona).