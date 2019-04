El candidat d’En Comú Podem a les eleccions del 28-A, Jaume Asens, ha enunciat tots els casos de corrupció en els quals han estat involucrats membres del Partit Popular i ha afirmat que quan arribi al Govern el seu partit “farà que la Fiscalia investigui si el PP ha de ser dissolt per ser una organització criminal". La llei de partits diu que una organització que utilitza fins criminals ha de ser dissolta, ha recordat Asens, i ha dit que “el PP no és compatible amb la democràcia”. Les irregularitats econòmiques del PP, segons el candidat dels Comuns, “no són casos aïllats”. El PP “té més corruptes que diputats”, ha afirmat.



La corrupció “és una manera de fer política. La d'aquella classe política que s'autoperpetua, sense limitació de mandats, sense retre comptes a ningú”. El poder, ha dit, “si se’l deixa lliurat a la seva pulsió, es torna despòtic perquè és intrínsecament dolent”, per això, ha insistit, “hem de crear instruments de desconfiança amb aquells que exerceixen al poder”, ha dit Asens.

"Un error que podem pagar molt car", diu Jordi Sànchez a propòsit de la manca d'unitat amb ERC

El diputat al Parlament i candidat de JxCat a les generals, Jordi Sànchez, ha escrit que la seva força política és l'aposta electoral més unitària i ha donat a entendre que "si no hi ha una llista unitària independentista és perquè alguns han preferit potenciar el seu partit".



"És un greu error, un error que podem pagar molt car. Tot té el seu temps, i és temps de prioritzar Catalunya. No és moment d'un partit o un altre, és el moment del país", ha recalcat en una carta que ha llegit la número dos de la candidatura, Laura Borràs, en un acte a Tàrrega davant unes 100 persones.

Un altre candidat sense haver estat condemnat de JxCat per Lleida, el diputat empresonat Jordi Turull -ha cridat a no desaprofitar les urnes el 28 d'abril per a legitimar els objectius que volen per a Catalunya.



"És necessari que aquesta indignació i determinació que s'expressa en carrers i places per la persecució, i l'atac als drets i llibertats fonamentals que sofrim, i el desig de culminar el que va començar el 1-O, el convertim en una rotunda resposta en les urnes", ha reclamat.

ERC carrega contra el PSC

El número dos d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha carregat aquest dissabte contra el PSC i la seva candidata als comicis del 28 d'abril, la ministra Meritxell Batet, perquè ha assegurat que no són una formació d'esquerres: "No sou ni socialistes ni obrers".



En un míting en la plaça Alcalde Marcet de Sabadell davant unes 200 persones, ha reptat Batet a demostrar que és d'esquerres assumint diversos compromisos: derogar la reforma laboral --la de 2010 i la 2012--; crear un impost a la banca, i retallar la despesa militar en un 40 per cent.

Segons apunten diverses enquestes publicades fins ara, ERC i el PSC es disputaran la victòria de les eleccions generals a Catalunya, per aquest motiu en els mítings del partit d'Oriol Junqueras part de les crítiques estan dirigides als socialistes catalans.



El candidat d'ERC ha lamentat que Batet hagi criticat aquest dissabte als republicans posant en qüestió que el partit d'Oriol Junqueras sigui progressista, i ha avisat que ERC no acceptarà "ni mitja lliçó" del socialisme català.



Rufián ha acusat el socialisme d'haver vetat les compareixences de Mariano Rajoy i Florentino Pérez en comissions divestiació en el Congrés, i també de tenir "segrestat" el vaixell Open Arms en el Port de Barcelona, i li ha preguntat a Batet si això és ser d'esquerres.



Malgrat les crítiques, s'ha obert a dialogar amb el PSOE després dels comicis, però no ha aclarit si estan disposats d'investir a Pedro Sánchez, ja que considera que hi ha moltes versions de la mateixa persona: "Depèn del Sánchez i del PSOE que ens trobem. Hi ha molts PSOE i molts Sánchez".



També ha demanat que ERC sigui més forta que el PSC a Catalunya, ja que creu que això pot decantar la balança a favor de l'independentisme i que Cs no sigui decisiu per a la governabilitat d'Espanya: "Si guanya el PSC guanya Cs. Si guanya ERC guanya Catalunya".



Rufián també ha llançat crítiques contra Pablo Casado perquè aquest dissabte el candidat popular li havia enlletgit que ERC critiqués al Rei: "Pablo té raó en part. És cert que al pare de Felipe li va votar algú: Francisco Franco Bahamonde. Tingues vergonya la teva també".