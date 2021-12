Els contactes estrets d'un positiu de Covid-19 hauran de tornar a confinar-se 10 dies encara que estiguin vacunats

A partir de dilluns, els contactes estrets de positius de Covid-19 hauran de tornar a confinar-se durant 10 dies encara que estiguin vacunats. És una mesura que es recupera després de mesos de decaure davant l'avanç de la variant òmicron, responsable ja del 20% de casos a Catalunya, i de l'augment continuat de contagis.

Salut canviarà el protocol aquest divendres i la mesura entrarà en vigor dilluns

Fins ara, aquesta mesura només s'aplicava en casos d'aquesta nova variant, però el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha constatat en una roda de premsa que serà majoritària en una setmana o deu dies, i absolutament dominant en unes tres setmanes. Per això, Salut canviarà el protocol aquest divendres per incorporar novament el confinament obligatori dels contactes, que fins ara era tan sols una recomanació.



D'altra banda, el Comitè Científic Assessor de la Covid-19 es reunirà aquesta tarda i entregarà a Salut un informe que serà avaluat dilluns per decidir si s'adopten noves restriccions. El Govern ha rebutjat per ara adoptar-ne abans de Nadal però els experts ho recomanen davant l'expansió de la nova variant, més contagiosa que la delta.



Per ara, Salut insta a reduir les trobades i els contactes, mantenir les mesures de seguretat i vacunar-se, especialment, que el col·lectiu de majors de 60 anys rebi la tercera dosi. En les últimes hores els contagis han augmentat i en la darrera setmana han fregat els 30.000 casos, duplicant-se en tan sols 15 dies. El risc de rebrot augmenta fins els 902 punts i cada 100 positius ja contagien a 160 persones més.