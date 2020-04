Catalunya registra la xifra més baixa de morts de les darreres dues setmanes

Les víctimes mortals a conseqüència del coronavirus sumen ja un total de 10.311, després que aquest dimarts superessin la barrera dels 10.000. En les últimes 24 hores, han mort 100 persones, 39 menys que ahir, pel que la xifra de difunts segueix baixant per quart dia consecutiu. Es tracta del nombre més baix de morts d'ençà que la Generalitat va incloure les defuncions certificades per les funeràries el 15 d'abril.



Aquest dijous també ha millorat notablement el nombre de contagis. Si ahir els positius sumaven 2.652 nous casos, arribant a la xifra més alta des del 15 d'abril, avui els nous positius sumen 813 casos. D'aquesta manera, es punxa la tendència a l'alça registrada aquesta setmana, que havia trencat amb el descens progressiu que es veia des de mitjans d'abril. Al total de positius, cal sumar uns 120.795 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són pacients que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.952 persones. Aquest dimecres l'increment de víctimes mortals hospitalàries ha estat de 55 víctimes, set menys que ahir. 3.863 persones han estat ingressades de gravetat des de l'arribada a Catalunya de la Covid-19; i en l'actualitat en són 661, 46 menys que aquest dimecres. A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.235 són professionals sanitaris, mentre que 5.172 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.



S’han comptabilitzat fins avui un total de 30.751 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. I pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.956 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 25.011 són casos sospitosos.



De les 10.311 víctimes mortals declarades per les funeràries afectades per la Covid-19 o sospitosos de ser-ho, 2.996 han mort a una residència, 127 a un centre sociosanitari i 573 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.



Segona xifra de morts més baixa

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat aquest dijous en una roda de premsa que la xifra diària de morts a tot l'Estat, 268, és "la segona xifra més baixa des que va començar el creixement exponencial de l'epidèmia i la segona vegada que baixem dels 300 en els últims dies".



En les últimes 24 hores s'han registrat 268 víctimes mortals per coronavirus i s'arriben a les 24.543 defuncions. "Comparat amb setmanes anteriors -quan superàvem els 500-, baixem fins i tot més de pressa del que podíem esperar", ha dit l'epidemiòleg. La xifra diària de contagis també ha descendit a 1.309, la qual cosa eleva el total a 213.435. D'ells, 39.987 són professionals sanitaris, el 18,7% dels infectats.