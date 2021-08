Els contraris a l’ampliació de l’aeroport preparen l’ofensiva per frenar el projecte amb una manifestació el 19 de setembre

"Farem l’aeroport més verd d’Europa". Amb aquesta rotunda afirmació defensa el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, l’acord que va establir aquest dilluns amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez per l’ampliació de l’aeroport del Prat-Barcelona. Una polèmica ampliació que ha sobtat per la discreció amb què s’ha tancat durant una reunió en secret abans de la trobada de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.

Puigneró: "Farem l’aeroport més verd d’Europa"

L’acord ha trobat els aplaudiments dels sectors empresarials encapçalats per la Cambra de Comerç de Barcelona i la patronal Foment del Treball. I l’ambigüitat dels sindicats que valoren positivament els 85.000 llocs de treball directes que es preveu crearà la inversió de 1.700 milions d’euros, tot i que reclamen mesures mediambientals. Però si serà el més verd d’Europa o no es difícil de confirmar per la falta de concreció del que s’ha conegut fins ara del projecte. En qualsevol cas, l’acord per l’ampliació de la principal infraestructura aeroportuària catalana ja ha configurat un ampli front en contra encapçalat pel món ecologista aglutinat entorn a la plataforma Zeroport que ja prepara la que vol ser una gran manifestació de protesta contra el projecte d’ampliació aeroportuària per aquest setembre a Barcelona.

Però les veus en contra també provenen dels principals municipis afectats pel soroll i molèsties de l’activitat de l’aeroport. I per suposat també existeixen en l’àmbit polític amb posicionaments contraris d’En Comú Podem i de la Cup que pot afectar, en aquest últim cas, als acords amb ERC de suport al Govern. Malgrat l’afirmació de Puigneró, hi ha preocupació pel futur d’importants zones mediambientals del Delta del Llobregat, en especial pel que fa a l’estany de la Ricarda. I es critica que la decisió s’hagi pres sense el consens i l’aval de la comissió d’estudi per l’ampliació de l’aeroport del Prat que va impulsar el propi president de la Generalitat, Pere Aragonès, tot i que els treballs d’aquest ens es preveu que continuïn.

Crítiques ecologistes

"Es tracta d'un partit al qual li falten molts minuts per jugar i estarem preparats per mobilitzar-nos quan i on faci falta"

En el front ecologista la plataforma Zeroport que inclou nombroses entitats mediambientals contràries als projectes d’ampliació d’infraestructures ja ha agafat la iniciativa convocant una manifestació a Barcelona pel 19 de setembre amb el lema ‘Ampliacions d’aeroports? No, gràcies’. Una protesta que els organitzadors es mostren convençuts que serà multitudinària. I que vol cridar també, asseguren, "l’atenció de les autoritats europees". Els ecologistes es mostren convençuts que el projecte no prosperarà perquè la Comissió Europea el tombarà, ja que l'ampliació és "contradictòria" a la protecció del Delta del Llobregat que té una part important en la Xarxa natura 2000 de protecció mediambiental europea. "Es tracta d'un partit al qual li falten molts minuts per jugar i estarem preparats per mobilitzar-nos quan i on faci falta", asseguren.

Ecologistes en Acció del Baix Llobregat veu l'acord per ampliar l'aeroport del Prat com una "gravíssima irresponsabilitat" per l'impacte mediambiental que tindrà. "És un gravíssim error, tenint en compte l'emergència climàtica en què ens trobem i que hi ha més evidencies científiques que mai del col·lapse al què està sotmès el planeta", assegura el portaveu de l'entitat, Jaume Grau en declaracions a l’ACN, poc després que transcendís l'acord entre el Govern i l'Estat. "Seguir amb les polítiques públiques que actualment ja han suposat un impacte ambiental in assumible és una gran irresponsabilitat", assegura Grau, que remarca que Ecologistes en Acció del Baix Llobregat rebutja "categòricament" l'ampliació de l'aeroport.

Grau assenyala que les intencions d'eixamplar la capacitat de l'aeroport del Prat "són incompatibles amb les declaracions d'emergència climàtica, amb les directives europees de protecció de la natura i amb el sentit comú". "L'aeroport no necessita créixer", insisteix, mentre recorda la carta que la Comissió Europea va enviar al febrer a la Generalitat i l'Estat espanyol retraient-los la manca de compensacions al Delta amb la darrera ampliació de l'aeroport.

Els municipis de l’entorn de l’aeroport, en contra

Per la seva part la principal veu dels municipis afectats per l’ampliació ha estat la de l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler. Mentre l’equip de Govern de l’Ajuntament de Barcelona s’ha partit entre el posicionament contrari de l’alcaldessa Ada Colau i el seu grup Barcelona en Comú i el primer tinent d’alcalde Jaume Collboni que lidera el grup municipal del PSC totalment favorable a l’ampliació. I paradoxalment també hi ha crítiques des del municipi de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que va tancar aquest dilluns l’acord amb Puigneró. Sánchez va ser alcaldessa de Gavà fins el nomenament ministerial i és un dels municipis també fortament afectat pel soroll de l’activitat aèria.

En aquest sentit, l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha acusat el Govern d'haver "cedit al xantatge d'Aena", recordant que l'ens demanava el suport de l'administració catalana sense concretar amb exactitud com seria el projecte per aconseguir un 'hub'. Al mateix temps, l'alcalde ha assegurat que la Generalitat ha actuat amb "deslleialtat" per haver arribat a un pacte amb el Govern espanyol.

Mijoler: "Modificar els camps de vol només es pot fer amb una ampliació"

L’alcalde del Prat critica que no s’hagi tingut en compte el posicionament contrari de municipis com el seu a la taula de treball –que el Govern assegura que malgrat tot el mantenir en actiu fins que el projecte s’aprovi definitivament- sobre l’ampliació: "Ens han fet fer una feina que no ha servit de res. Ens han cremat, amb una deslleialtat absoluta per part de la Generalitat, que es reuneix amb un ministeri i pacta uns acords que no representen cap consens", ha etzibat Mijoler, visiblement enutjat. I no se’n fia de la inconcreció del projecte: "Modificar els camps de vol només es pot fer amb una ampliació", ha assegurat, tot recordant que Aena sempre ha plantejat una extensió de la tercera pista amb 500 metres addicionals, els quals "destruirien" l'espai natural proper a l'aeroport. "Quina alternativa tenen? O ens ho estan amagant o és que directament menteixen", ha afirmat Mijoler.

Forces polítiques contràries al projecte

En el terreny polític les principals crítiques provenen d’En Comú Podem i de la Cup. Tot i que també hi ha hagut veus dels partits de Govern que s’han pronunciat en contra de l’acord. És el cas de les joventuts d’ERC o del cap de llista de Junts al Prat, Gerard Valverde. Jovent Republicà avisa que l'ampliació és "incompatible" amb la lluita contra el canvi climàtic i han assegurat que "promou un model econòmic precaritzador, insostenible i esgotat". A la piulada han advertit que els joves dels Països Catalans "lluitaran per la biodiversitat i la vida". Per la seva part, Valverde recorda que "El Prat ja ha comptat amb un desviament d’un riu, amb les modificacions per l’AVE i amb la construcció de la tercera pista de l’aeroport on es va destruir tot l’ecosistema". Des de l’àmbit de Junts també s’ha pronunciat en contra l'expresident de la Generalitat Quim Torra: "Després de viure la covid creia que mai més no prendríem una decisió que pogués anar contra el medi ambient, contra la natura i la terra, que és el llegat pels nostres fills. M'equivocava".

Reguant: "És un atemptat ecològic i climàtic que no respecta el territori, és incompatible amb la reducció d'emissions i segueix aprofundint en un model insostenible i precari"

En l’àmbit polític la veu més contundent en contra ha estat la de la Cup. La diputada Eulàlia Reguant ha carregat durament: "La bilateralitat Generalitat-Estat ha estat un fracàs. Però no contents amb això, el Govern torna de Madrid amb un acord insostenible i un atemptat climàtic com és l'ampliació de l'aeroport del Prat", ha etzibat Reguant en una piulada al seu compte de Twitter. "És un atemptat ecològic i climàtic que no respecta el territori, és incompatible amb la reducció d'emissions i segueix aprofundint en un model insostenible i precari", també han criticat des de la CUP.

Els comuns també s'hi han mostrat molt contraris malgrat que els seus companys d’Unidas Podem participa del Govern espanyol que ha establert l’acord d’ampliació de l’aeroport. En un fil de missatges a Twitter, la presidenta del grup parlamentari En Comú Podem, Jèssica Albiach, ha dit que les inversions en infraestructures són "benvingudes" però ha avisat que de moment el que hi ha és "un acord fet en secret i d'esquena a les taules tècniques, al món local i la ciutadania de Catalunya". Albiach ha assegurat que el pacte es fa "pensant en els accionistes d'Aena" i ha preguntat com encaixa amb la lluita contra l'emergència climàtica i el canvi de model productiu al país.