Els contraris al parc eòlic marí plantegen una ILP per "pressionar" el Govern perquè "tingui en compte el territori" 

L'Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord estudia impulsar una Iniciativa Legistativa Popular (ILP) per "pressionar" el Govern a fer una "transició energètica tenint en compte l'opinió del territori". La iniciativa estarà oberta a totes les comarques gironines i l'objectiu és aconseguir que l'executiu "compleixi amb els compromisos d'anar reduint les emissions de CO2 però sense sacrificar biodiversitat". L'entitat rebutja el macroprojecte energètic de fer un parc eòlic marí a la zona pel seu gran impacte ambiental.



Paral·lelament, l'associació, conjuntament amb la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN-Salvem l'Empordà) i la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa -que aplega 92 entitats de tot Catalunya-, ha presentat una denúncia per uns cartells publicitaris "enganyosos i sense ètica" que han aparegut recentment a diferents carres de Girona i Figueres. Són cartells favorables al macroprojecte energètic.

"Són anuncis promoguts per una organització desconeguda fins fa poc, Panorama, i que es presenta sota l'aparença d'un mitjà de comunicació", asseguren els opositors en un comunicat. En realitat, segons expliquen els denunciants, es tracta d'una comunitat independent de la societat civil a favor del desplegament dels grans projectes d'energia renovables a Catalunya.

En els cartells, que ara avaluarà l'organisme d'autoregulació de la indústria publicitària a l'Estat espanyol, Autocontrol, "s'incita" els ciutadans a unir-se a la comunitat creada a favor dels grans projectes de renovables amb el missatge: "Uneix-te a la comunitat de renovables. O encara més asma".

Les entitats denunciants consideren que aquesta publicitat traspassa els límits de l'ètica, és "enganyosa" i confon a la població en un tema tan important com és la transició energètica relacionant-la i compararnt-la amb un problema greu de salut com és l'asma. Les entitats han demanat la retirada immediata dels cartells publicitaris.