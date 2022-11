Els controls de trànsit ompliran les carreteres aquest cap de setmana arran l'alta sinistralitat de novembre

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat una campanya massiva de controls de trànsit per aquest cap de setmana. La decisió s'ha pres després que aquest novembre 12 persones hagin mort en accidents, el doble que el mateix mes del 2019 (l'any de referència per ser previ a la pandèmia). Els Mossos d'Esquadra faran cent controls al conjunt de les carreteres. També s'incrementaran els radars de velocitat, es faran controls específics a l'AP-7 i hi ha vols programats de l'helicòpter de Trànsit.

Des de principis de novembre, 12 persones han perdut la vida en un accident de trànsit a les carreteres de Catalunya (un vianant, tres motoristes i una ciclista). Només en les últimes 24 hores, tres persones han mort a l'asfalt. Davant aquest escenari, el conseller Elena ha demanat "extremar la prudència" i ha recordat que "cada víctima és una tragèdia". "Les causes tenen nom i cognom i som nosaltres mateixos", ha advertit. Finalment, el conseller ha apel·lat a la responsabilitat dels conductors, sobretot en l'excés de velocitat i en les distraccions.

Més controls i educació vial

Com a resposta a l'augment de la sinistralitat, Interior ha anunciat més de cent controls aquest cap de setmana a tota Catalunya. Els Mossos es desplegaran amb controls estàtics i mòbils i també operarà l'helicòpter del Servei Català de Trànsit (SCT). Els agents vigilaran el comportament en la conducció en vies amb afluència de ciclistes i l'excés de velocitat, entre altres infraccions i imprudències. Trànsit també instal·larà més radars en diversos punts de la xarxa viària i hi haurà controls específics a l'AP-7.

A més, la setmana que ve, el SCT es coordinarà amb Mossos d'Esquadra i les policies locals de diversos municipis en una campanya de controls a camions i furgonetes. Quant als motoristes, dimecres que ve hi ha prevista una activitat d'educació per a la mobilitat segura en una botiga especialitzada per sensibilitzar un col·lectiu que és dels més vulnerables a la carretera.

Augment de la sinistralitat el novembre

El repunt de la sinistralitat aquest novembre s'ha produït després de dos mesos en què hi va haver reduccions significatives de l'accidentalitat. Aquest mes hi ha hagut 11 accidents mortals amb 12 persones que hi han perdut la vida. En comparació, els 18 primers dies del novembre de 2019 hi havia hagut 6 víctimes mortals en 6 sinistres viaris.

Aquest repunt s'ha concentrat sobretot a les demarcacions de Girona, amb tres víctimes mortals (en aquest període del 2019 no n'hi havia hagut cap), i a Tarragona, amb tres persones mortes (una el 2019). Des de principi d'any, 143 persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, un 12,6% menys que en el mateix període del 2019, quan va haver-hi 163 víctimes.