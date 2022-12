Els cultivadors d'arbres de Nadal augmenten un 12% les vendes en una campanya marcada per la sequera i la inflació

Els cultivadors d'avets de Nadal del Montseny-Guilleries han augmentat un 12% les vendes aquest any. Segons el sector, el creixement s'explica perquè cada cop s'aposta més pels avets ecològics. Tot i això, els cultivadors admeten que encara cal fer molta pedagogia per acabar "amb la mentalitat que un arbre de plàstic és més sostenible que un de natural", segons ha explicat l'ACN. La majoria dels avets es distribuiran a centres de jardineria de Catalunya, l'estat espanyol i el sud de França.

L'augment de vendes, però, va acompanyat d'una pujada dels preus: de mitjana seran un 4% més cars perquè el sector no s'escapa de la inflació i s'ha vist forçat a retocar preus. Aquesta campanya també ha vingut marcada per la sequera, que ha mort part dels arbres que s'havien començat a plantar per vendre'ls en propers nadals.

Al llarg de les últimes campanyes, el sector ha viscut un creixement sostingut de les vendes. Va aconseguir aguantar l'estocada del coronavirus –entre d'altres, perquè la gent va apostar per decorar més la llar– i l'any passat es van vendre un 20% més d'avets en relació amb el 2020. Ara, el sector calcula que per a aquest Nadal l'increment serà menor, però que, tot i això, les vendes creixeran entre un 10 i un 12%.

Per una banda, aquest increment s'explica perquè el sector ha fet els deures, apostant per cultius cada cop més sostenibles, i el client ha respost. "L'any passat es va vendre pràcticament tot", concreta un responsable de Can Jover de Sant Miquel de Cladells (Selva), Sergi Casas. I això, de retruc, també els obliga a planificar amb temps allò que planten, ja que per aconseguir un avet calen, com a mínim, uns cinc anys.

Replantar, fusta o pellet: el destí de l'avet natural passades les festes

El sector també admet, però, que encara cal fer molta pedagogia per esbandir la idea que un arbre de plàstic és més ecològic que un de natural. "Per cada avet que traiem del viver, nosaltres en plantem 1,2 més; és un cicle, perquè si no d'aquí a sis o set anys no en tindríem per vendre", explica Casas. A més, el responsable de Can Jover recorda que, a diferència dels arbres artificials, si passat el Nadal aquell avet no es replanta, "es pot convertir íntegrament en fusta, en compost o en pellets".

A Catalunya, bàsicament es cultiven les espècies abies nordmanniana (la més venuda), abies pinsapo, picea excelsa (més recomanada per a exteriors) i abies masjoanis (autòctona de les Guilleries). De tots els avets que surtin de la zona, vuit de cada deu aniran a parar a Catalunya, l'estat espanyol i el sud de França. N'hi haurà, però, un percentatge que s'exportaran a països com Portugal o fins i tot a mercats tan remots com el Líban.

L'impacte de la sequera de cara als propers anys

Mentre la inflació ha tingut un impacte directe aquest 2022, la manca de pluges pot comprometre campanyes futures, ja que la sequera d'enguany ha mort part dels avets que s'havien començat a plantar per a propers nadals. "Aquí tenim tres basses, durant tot l'estiu les hem hagut d'anar equilibrant per poder regar tot el viver, i tot i que cada any es moren plantes, aquest ha estat terrorífic", concreta Casas.

El responsable de Can Jover explica que ara, un cop s'acabi la campanya de Nadal, començaran a fer números d'aquells avets joves que se'ls han mort. I a partir d'aquí, també veure com afrontar la situació. "Probablement, la manca de pluja anirà a pitjor; i si no aprenem del què ha passat aquest any, això comprometrà el futur", conclou.