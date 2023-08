Els detinguts per preparar suposadament una protesta contra La Vuelta, a l'espera de passar a disposició judicial

Quatre veïns del Solsonès han passat la nit a comissaria a l'espera de ser posats a disposició judicial després que fossin detinguts per part de la Policia Nacional acusats de preparar suposadament algun tipus d'acció de protesta contra la volta ciclista a Espanya, que aquest dissabte ha començat a Barcelona. L'entitat ha convocat una concentració de rebuig a l'arrest per a aquest diumenge a la comissaria que el cos té al barri de la Verneda de la capital catalana. Segons el digital El Món, els detinguts són veïns del Solsonès i està previst que passin a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Solsona.

Mostres de solidaritat amb els detinguts

Les acusacions són, per a tots quatre, per delictes contra la seguretat viària, contra el medi ambient, un delicte de desordres i tot plegat pel delicte grup organitzat. S'ha celebrat una concentració davant la comissaria de La Verneda en protesta contra les detencions que ha desplegat una gran pancarta en solidaritat amb els arrestats i amb vigilància dels Mossos d'Esquadra. Altres entitats com Òmnium Cultural i l'ANC han expressat la seva solidaritat amb els detinguts.

El secretari general de JxCat, Jordi Turull, ha demanat aquest diumenge la llibertat immediata dels detinguts per amenaces contra la Vuelta, argumentant que "protestar no és delicte". En un missatge a la xarxa X, abans Twitter, Turull ha criticat les "actuacions policials prèvies i preventives" contra actes de protesta de l'independentisme. "Ja sabem quina intencionalitat tenen i com acaben normalment", ha afegit. Alerta Solidària va denunciar dissabte que la Policia Nacional havia detingut quatre persones a la comarca del Solsonès per preparar protestes contra la cursa ciclista.

Convocatòria independentista

Diverses entitats independentistes han convocat actes de protesta durant el dies en què la cursa ciclista espanyola circuli per Barcelona i Catalunya. Òmnium Cultural ha fet una crida a mobilitzar-se i portar estelades als diversos punts per on passa la cursa ciclista, per fer "fer visible el conflicte polític català al món". "Aprofitem aquest esdeveniment amb ressò internacional per explicar la nostra causa arreu, mobilitzem-nos!", ha defensat Òmnium en un missatge a Twitter.

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i els Comitès de Defensa de la República (CDR) també han convocat accions per tot el territori per on passaran els ciclistes, demanant que la gent hi participi amb pancartes de l'11-S i estelades, per reivindicar davant el món que l'independentisme continua viu, segons diuen. En concret, l'ANC ha convocat a diversos carrers de Barcelona durant la primera etapa que es va fer aquest dissabte, però també en la majoria de les poblacions on passarà la segona etapa, així com en la tercera i la quarta, que van de Súria (Bages) a Arinsal (Andorra) i d'Andorra la Vella a Tarragona.