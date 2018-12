El jutjat número 13 de Barcelona ha citat a declarar per al pròxim 23 de gener als directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, respectivament, en qualitat d'"investigats" en la causa oberta contra implicats en la realització de referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017.



El jutge cita també a declarar per a aquest mateix dia a la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Àngels Barberà, però no especifica els fets pels quals investiga als tres responsables dels ens públics de la Generalitat.

En el seu escrit, el magistrat recorda que els investigats hauran de comparèixer assistits de lletrat i, de no ser així, hauran de comunicar-ho abans del dia 13 de gener a fi que els sigui assignat un del torn d'ofici, informa l'agència EFE.



Es tracta de la mateixa causa i el mateix jutjat que ja va citar a declarar com investigada a la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, per la difusió dels anuncis institucionals sobre la convocatòria a les urnes.



Va ser a mitjans del passat mes de setembre quan Llorach va rebre la notificació per a anar a declarar davant el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que manté imputades a unes quaranta persones pels preparatius del referèndum.

La presidenta de la CCMA ja va ser interrogada en qualitat de testimoni per la Guàrdia Civil i pel propi jutge instructor en relació amb la difusió de les campanyes divulgatives sobre el referèndum.



En les seves declaracions com a testimoni, Llorach va defensar que TV3 i Catalunya Ràdio van difondre els anuncis institucionals del 1-O en virtut d'una llei del Parlament, cambra de la qual depenen els mitjans públics catalans.

Reacció immediata del PP

La dirigent del PP, Andrea Levy, ha reaccionat de manera gairebé immediata a la difusió de la informació del jutjat número 13 i ha exigit la dimissió dels directors de Vicent Sanchis i Saül Gordillo.



En un comunicat, Levy ha valorat com a "molt greu" que els dos periodistes segueixin en el càrrec després de la citació a declarar i els ha emplaçat a "abandonar les seves responsabilitats", ja que segons ella resulta incompatible "la imputació amb els seus càrrecs públics".

Andrea Levy considera que s'ha pogut constatar "l'ús fraudulent que fan dels mitjans públics que paguen tots els catalans".



La dirigent popular ha assegurat que aquesta citació "ve a demostrar el que ha defensat sempre el Partit Popular, la falta d'imparcialitat i neutralitat dels mitjans públics catalans, que estan al servei del Govern i de la causa independentista".



Per això, ha considerat que la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, "hauria de cessar-los amb caràcter immediat".

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, havia estat assenyalat a principis de desembre com el pròxim president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), segons un acord negociat entre els partits que donen suport al Govern de la Generalitat, JxCat y ERC, amb Cs y PSC.