Els docents acaben nou jornades de vaga amb l'exigència de noves propostes que evitin més mobilitzacions al setembre

Els docents posen punt i final aquest dijous a nou jornades de vaga –dues d'elles parcials-. La mobilització, que va arrencar el 15 de març, ha anat perdent força al carrer a mesura que passaven convocatòries i, de fet, la manifestació d'aquest dijous a Barcelona no ha estat especialment nombrosa. De fet, els propis sindicats ho reconeixen i ho relacionen amb l'esforç que suposa fer vaga però insisteixen que el malestar hi és i no marxarà.

Per això, han reclamat al Departament d'Educació que s'avingui a negociar i han situat la recuperació de l'horari lectiu previ a les retallades per a primària i secundària el curs vinent com a requisit imprescindible. Si no hi ha cap "gran moviment" ni noves propostes, asseguren que les mobilitzacions es repetiran a partir del setembre.

D'altra banda, la secretària de Transformació Educativa del Departament d'Educació, Núria Mora, ha respost als sindicats que hi haurà noves propostes "sempre i quan" tornin a les meses sectorials i es pugui negociar en aquest context. En declaracions a TV3, ha retret als sindicats que han parlat sempre de crisi a crisi i que des del febrer no s'hagin assegut en gairebé cap mesa sectorial, si bé sí que han participat a les últimes trobades.

Educació insisteix que el 5 de setembre és "inamovible" com a data d'inici del curs

Els ha retret també que parlin d'un inici de curs sense normalitat "perquè les condicions laborals no es poden revertir totes ara mateix" i els ha reclamat que permetin aquest inici de curs "amb normalitat". Ha afegit que l'inici el 5 de setembre és "inamovible". Mora ha defensat que des de l'inici de la crisi s'han anat anunciat reversions de retallades i altres mesures i ha afegit que les que no es poden acollir ara per un tema pressupostari estan calendaritzades.

Poc seguiment de la vaga

Pel que fa al seguiment de la vaga d'aquest dijous, al sector públic és del 3,44%, segons les dades comunicades a les 12 pel 78,62% dels centres al Departament d’Educació. Les dades reflecteixen el percentatge de totes les persones que han comunicat a l’equip directiu del centre educatiu que durant la jornada exerciran el seu dret de vaga. Es registra per poder-ho reflectir en les seves nòmines. On hi ha hagut més seguiment ha estat al Consorci d’Educació de Barcelona, amb un 7,92%. Al Baix Llobregat s’ha registrat un 4,91%, i a Barcelona Comarques, un 4,76%. En l’extrem contrari, a la Catalunya central s’ha comunicat un seguiment de l’1,46%, i a Girona, de l’1,5%.