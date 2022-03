Els docents tanquen cinc dies de vaga sense cap acord amb Educació

Els docents tanquen aquest dimecres cinc dies de vaga contra la política educativa del Departament d'Educació. Ho fan amb una manifestació pel centre de Barcelona, que ha sortit des de plaça Universitat i que té previst arribar a Sant Jaume. Els manifestants tornen cantar proclames en contra del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, de qui demanen la dimissió o el cessament. A més, els sindicats han afirmat que només es presentaran a la mesa sectorial d'aquest dijous si Educació els fa una bona proposta per negociar. Aquest dijous, s'ha produït també una concentració davant d'Educació per reclamar el desplegament efectiu del decret d'inclusiva.

Més mobilització que vaga

El seguiment del cinquè dia de vaga al sector públic d'educació és del 8,44% al migdia, segons el del Departament d'Educació. Correspon a les dades comunicades pel 84,62% dels centres públics a les 12.00 hores. Aquest dijous, darrer dia de vaga, estan convocats el personal docent dels centres públics, personal d'administració i serveis, personal laboral dels centres educatius i de les seus d'Educació i personal docent i laboral de llars d'infants de titularitat municipal i de la Generalitat. El servei territorial amb major seguiment és el Consorci d'Educació de Barcelona, amb un 11,81%, i el de menor el de Lleida, amb un 2,45%.



El seguiment ha estat similar al del Consorci a Barcelona Comarques, amb un 11,80%. Per darrera hi ha el Baix Llobregat (10,45%), el Maresmes i Vallès Oriental (9,18%), el Vallès Occidental (8,88%), Tarragona (7,16%), Terres de l'Ebre (6,13%), Girona (6,09%) i Catalunya Central (5,90%).

La xifra de seguiment d'aquest dijous és la més baixa si només es tenen en compte els cinc dies de vaga convocants de forma unitària per tots els sindicats educatius, ja que dimecres passat hi va haver una altra aturada pel català, secundada per un 6,49% del personal dels centres públics. El primer dia de vaga, el 15 de març, es va dona la xifra més alta, amb un 31% de seguiment als centres públics, segons el Departament.

Mobilització al territori

També fora de Barcelona s'han produït mobilitzacions a diferentes ciutats del país, amb especial incidència en les capitals. Per exemple, prop d'un centenar de docents s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Girona per demanar revertir les retallades en el sector de l'educació en el que ha estat la última jornada de vaga. La portaveu del sindicat USTEC a Girona, Glòria Polls, critica "l'immobilisme i l'hermetisme" del conseller d'Educació però anima als docents a seguir amb la lluita. Polls afegeix que les protestes han servit, tot i que les negociacions no hagin fructificat. En la manifestació també hi han participat diversos educadors de l'escola bressol que també han reclamat més recursos per dignificar la professió, a banda d'una baixada de les ràtios. La protesta s'ha finalitzat al migdia davant de la Delegació del Govern a Girona.

Setge a la seu nacional d'ERC

Els Mossos vigilant les portes d'accés a la seu nacional d'ERC davant els manifestants. — CGT Ensenyament

D'altra banda, desenes de manifestants s'han manifestat aquest dijous al matí a la seu d'ERC a Barcelona, al carrer Calàbria, per demanar la dimissió o el cessament del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Els protestants han entrant fins al pati interior i han fet pintades en contra de la política educativa del Govern i demanant el cessament del conseller. 'ERC traïdors' es podia llegir en una de les pancartes. Els Mossos d'Esquadra s'han desplegat i la protesta s'ha traslladat al carrer, just davant la seu. La protesta es produeix en el cinquè i últim dia de vaga dels sindicats de l'educació.