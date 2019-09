"Prou precarietat a la universitat!", cridaven els manifestants aquest mati a les portes de l’auditori de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El campus de la Ciutadella era l’escenari on aquest divendres s’havia d’inaugurar el curs acadèmic 2019-2020 amb els rectors de les universitats catalanes i la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, però el col·lectiu de doctorands ha blocat l’entrada mitja hora abans com a acte de protesta, mentre anaven xiulant als càrrecs institucionals a mesura que anaven entrant a l’edifici. "Cap contracte està per sobre de la llei!", "sense drets no hi ha tesis doctorals", "contra la precarització, lluita!", resaven les pancartes i els cartells. Els estudiants, vinguts de totes les universitats del país, compten amb el suport dels sindicats CGT i CCOO, així com del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).



L’acte, previst a les 12:00 h, s’ha acabat endarrerint trenta minuts mentre els manifestants negociaven amb Presidència com fer arribar les seves demandes a Torra i, per moments, fins i tot ha corregut el rumor que des de la UPF s’especulava amb autoritzar l’ús de la força per desallotjar-los, encara que no hi ha hagut cap moment de tensió. "La Generalitat es nega a dialogar amb nosaltres!", ha lamentat en una assemblea oberta un dels portaveus després d’atendre els mitjans de comunicació, abans d’insistir a mantenir la protesta per convèncer les autoritats. Així ha estat i finalment la Generalitat ha accedit a escoltar les demandes del col·lectiu de doctorands.

Els doctorands demanen l'aplicació immediata de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF), que implica un increment salarial,

Les reivindicacions estan enumerades a un pasquí que s’ha repartit a la porta: aplicació immediata de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF), que implica un increment salarial, la pròrroga automàtica dels contractes inferiors a quatre anys i la voluntarietat de la docència. Els doctorands entenen que l’EPIF "és un estatut de mínims", però consideren "urgent i inapel·lable" la seva aplicació. També denuncien "les precàries condicions en què es troba el professorat universitari", critiquen "la inoperància, l’obstruccionisme i el xantatge de les administracions" i exigeixen "l’obertura de places estables i dignes després del doctorat per continuar amb les nostres carreres acadèmiques", "dret a quitança (‘finiquito’) per als contractes predoctorals" i un "augment de finançament de les universitats i centres de recerca".

Concentració de doctorands davant la sala d'actes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), al Campus Ciutadella, en una visita del president català, Quim Torra. Àngel Ferrero

També volen recordar la situació de "precarietat" dels "professors associats que suporten una elevada càrrega de docència per un salari de misèria" i amb la qual se solidaritzen. Des del col·lectiu es recorda que fins ara la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) "és l’única universitat que s’ha compromès a aplicar íntegrament l’EPIF, a partir d’octubre, amb efectes retroactius des del 15 de març, data d’aprovació del Reial Decret". I finalment adverteixen que "si no s’aplica l’EPIF, abans del març, 300 contractes predoctorals s’extingiran sense haver-se aplicat l’extensió del contracte pertinent, 100 dels quals s’extingiran aquest desembre". Aquesta situació, afegeixen, "acabarà, probablement, amb els treballadors en qüestió, seguint realitzant les seves tasques laborals mentre reben la percepció de l’atur, pràctica molt habitual en l’entorn científic i universitari".



A l’arribada del president Torra al campus, i amb la premsa expectant, membres del col·lectiu han llegit el seu manifest mentre algú, des del darrere del núvol de càmeres i micròfons, s’ha adreçat al president de la Generalitat a crits: "Aquesta és la república que voleu fer?" Després d’escoltar les reivindicacions del col·lectiu, que ha descrit com a "legítimes", Torra s’ha compromès a mantenir una reunió amb una delegació del col·lectiu de doctorands al Palau de la Generalitat o al Departament d’Ensenyament per debatre les seves demandes.



L’oferta ha estat rebuda pels manifestants com una petita victòria. Però com un d’ells ha volgut destacar a Públic, la protesta continua. Mentre Torra passava per davant dels manifestants amb les seves pancartes desplegades i entrava finalment a l’auditori, on era rebut pels rectors de les universitats catalanes, fora es debatia si mantenir la concentració fins al final de l’acte o traslladar la protesta al Departament d’Ensenyament. Un d’ells ha recordat la propera cita: serà el 20 de setembre, amb la vaga a la Universitat de Barcelona (UB).