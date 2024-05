Els ecologistes denunciaran el Grup Griñó per "traficar" presumptament amb residus d'Itàlia fins a Catalunya

Diverses entitats ecologistes de Catalunya presentaran una denúncia a la Fiscalia de Barcelona contra el Grup Griñó, que presta servei de gestió dels residus, per un suposat delicte contra el medi ambient. L'acusen de portar restes d'Itàlia fins a Catalunya "incomplint" amb la normativa per aquests procediments. Ho ha detallat Joan Vázquez, portaveu d'Ipcena, en una roda de premsa aquest dimarts a la seu del Col·legi de Periodistes a Lleida.

En aquest sentit, ha afegit que la denúncia també va contra l'Agència de Residus de Catalunya per "permetre" i "encobrir" aquest "tràfic il·legal". En concret, aquesta es presentarà a la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona per part del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp (GEPEC), i s'hi adheriran Ecologistes de Catalunya i Ipcena.

Segons Vázquez, el Grup Griñó ha transportat de manera presumptament "il·legal" residus industrials fins a Catalunya, amb arribada al Port de Barcelona, procedents suposadament de la zona de Nàpols, on el "comerç dels residus el controla la Camorra Napolitana". Acusa l'empresa de ser un "traficant il·legal de residus industrials", al qual "un conjunt d'institucions, com l'Agència de Residus de Catalunya, han encobert i protegit perquè pugui créixer de manera desmesurada".

Una "declaració de guerra" a Juneda

Tot plegat després que s'anunciés que Griñó i la Cooperativa GAP (Gestió Agroramadera de Ponent) han signat un acord per renovar la planta de dejeccions ramaderes de Tracjusa (Tractaments de Juneda), a les Garrigues. Afirmen que l'aliança es fa per contribuir a la descarbonització i transició energètica: l'objectiu és transformar la planta en un centre valorització de matèria orgànica per a la producció de combustibles renovables i biofertilitzants.

Vázquez ha considerat l'anunci com una "declaració de guerra", assegurant que plantejen una "megafactoria de residus" que no ajudarà a resoldre la problemàtica del tractament de purins i només beneficiarà el grup. El president de l'ADPN La Banqueta de Juneda, Francesc Gaya, ha lamentat també que el projecte només persegueix el "benefici propi" de l'empresa i que no "té res a veure" amb solucionar la problemàtica.

Per la seva part, la Plataforma Aturem la incineradora a Juneda ha lamentat que la renovació del funcionament de la planta és una "amenaça" per a la salut de la població i que "sembla que el Govern aposti pel rendiment econòmic d'aquestes firmes en comptes d'afavorir la salut del poble". Els portaveus han recordat que la plataforma i les entitats associades ja van presentar un contenciós administratiu contra Tracjusa.