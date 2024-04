Els ecologistes exigeixen que PSC, ERC i Junts renunciïn als macroprojectes i demanen unes "eleccions climàtiques"

Les plataformes Stop Creuers, Aturem Hard Rock i Zeroport han fet un "crit d'alerta" en l'arrancada de la campanya del 12 de maig: demanen que siguin aquestes siguin unes "eleccions climàtiques". Les entitats estan preocupades per les propostes dels tres partits capdavanters segons les enquestes, PSC, ERC i Junts. Els insten a "no tapar" la sequera i el canvi climàtic, el principal problema dels catalans segons el CEO.

Les organitzacions els exigeixen retirar els macroprojectes i ampliacions d'infraestructures per atraure turistes i han assegurat que "el vot és una eina per dir stop a tot això". En una roda de premsa aquest divendres, també han llançat una proposta: tancar tres terminals del Port de Barcelona aprofitant que aviat se n'acaben les concessions.

Les plataformes que integren entitats ecologistes, socials i veïnals han demanat als partits polítics que tingui en compte la "vulnerabilitat climàtica i social" de Catalunya de cara a les propostes pel 12-M. També que presentin mesures contra l'emergència climàtica en aquesta campanya electoral que acaba d'arrencar.

"Han de ser unes eleccions climàtiques, unes eleccions sobre la qualitat de vida, sobre com protegir la nostra gent. Es tracta de canviar de model, anar a les necessitats bàsiques de la gent, en un circuit de proximitat i d'equilibri", ha advertit Joan Buades, investigador en turisme i clima. "Les seves propostes no són acceptables. Tot i que no són exactament iguals i tenen matisos, en general s'encaminen cap a un creixement a nivell turístic i d'infraestructures", ha alertat Jaume Osete, de Stop Creuers, en relació als tres principals partits.

"No està bé això de tapar el principal problema dels catalans, perquè tota la comunitat s'hi juga moltíssim", han recriminat a PSC, ERC i Junts, en referència al baròmetre del CEO del març. Les plataformes volen introduir en el debat la necessitat d'"un canvi de model econòmic que no sigui tan dependent del turisme ni d'aquestes infraestructures", com el port i l'aeroport. I denuncien que el turisme massiu és "espoliador i destructor del territori".

Les plataformes han retret així als principals partits polítics del 12-M que intentin "despistar" davant els rècords de turisme, emissions de C02 i consums d'aigua que es baten o es batran a Catalunya. La roda de premsa s'ha fet des dels Mirador de l'Alcalde de Montjuïc, uns jardins des d'on es contempla la ciutat de Barcelona, el port i els creuers, i que atrauen nombrosos turistes.

Proposta per reduir els creuers

Juntament amb les altres dues plataformes, Stop Creuers ha presentat una proposta per reduir el trànsit d'aquests vaixells al Port de Barcelona: tancar en els pròxims anys les terminals A, B i C aprofitant que aviat se n'acaba la concessió, entre el 2025 i el 2029. Les entitats defensen que el cost d'aquesta cancel·lació es podria "assumir perfectament" entre les administracions implicades i calculen que així es reduiria a la meitat el volum de trànsit de passatgers actual, de 3,5 milions.