Els embussos a la C-16 que de retruc bloquegen Berga i altres pobles de l'Alt Berguedà: fins quan?

Els embussos a la carretera C-16 i a l'interior d'alguns pobles són un maldecap habitual per a molts habitants del Berguedà durant el cap de setmana, especialment durant les tardes-vespres dels divendres (en sentit nord) i els diumenges (en sentit sud). El trànsit de visitants especialment cap a la Cerdanya (també Andorra i el Pirineu en general), i de persones de Barcelona i l'àrea metropolitana que hi tenen segona residència empipa des de fa anys als berguedans. I és que el seu traçat connecta la capital barcelonina amb la comarca pirinenca.

La situació es recurrent quan hi ha bona campanya de bolets i especialment durant la temporada de neu, però ara el pont de desembre no ha fet més que tornar-ho a posar sobre la taula. Durant l'operació sortida, la mateixa ciutat de Berga va estar embussada durant un grapat d'hores del dimecres, i el tram de la C-16 entre Gironella i Cercs va registrar cues de més de 14 km durant unes 9 hores, segons l'Aquí Berguedà. Diumenge, durant la tornada, van ser de fins a 10 km entre Bagà i Cercs, i l'embús va durar unes 8 hores.

El problema es remunta pràcticament als inicis de la nova carretera, amb l'autovia que va fins a Berga i s'estreny en el tram fins al túnel del Cadí. Farts d'estar parats a la carretera, molts conductors opten per travessar Berga i els pobles, amb intenció d'escurçar temps evitant el tap de la C-16. La problemàtica s'agreuja quan els navegadors GPS dels vehicles i els telèfons mòbils proposen anar per aquest traçat alternatiu per estalviar temps de trajecte, i el remei es torna pitjor que la malaltia.

Les cues comencen habitualment a partir de la capital, quan es perd un carril per sentit, i s'allarguen pels municipis de l'Alt Berguedà, afectant localitats com Guardiola, La Nou o Cercs. Això provoca, per exemple, que residents del nord de la comarca que tornen a casa de treballar triguin molta més estona. I també algunes impudències viàries amb cotxes que arriben a anar en direcció prohibida per avançar-ne d'altres.

El desdoblament de la C16

Pel Consell Comarcal del Berguedà hi ha una "solució única" a la problemàtica: el desdoblament de la C-16 amb el sistema New Jersey, que contempla un tercer carril reversible cap al túnel del Cadí que es podria utilitzar de pujada els divendres i de baixada els diumenges. "Sempre s'ha anat parlant i sembla que es la que ens arribarà", augura el conseller de Mobilitat, Josep Campos.

La carretera C-16 i al fons el poble de Cercs. — Nia Escolà / ACN

El responsable revela que l'ens es troba en converses amb Mobilitat de la Generalitat i es preveu que l'anhelat projecte executiu arribi "d'aquí a poc temps": "A l'administració pública, poc temps pot ser temps", admet. Això no obstant, el Govern els ha promès que els presentarà una idea general i els canvis respecte del darrer pla al primer trimestre de 2024, previsiblement al març.

"S'havia parlat amb alcaldes anteriors i ara s'ha parlat amb els nous, han hagut de refer una mica de coses", admet el conseller sobre una possible modificació del darrer projecte. Campos veu "lògic" donar una mica més de temps. El desdoblament és una promesa històrica del Govern, amb un primer projecte executiu que va fer l'any 2009 l'aleshores conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Joaquim Nadal.

Mentre no arriba una resolució de fons a un problema complex, Campos opta una "solució addicional que provoqui menys col·lapse dins dels pobles". "Segurament a la C-16 el problema hi serà igualment", admet, afegint que hi ha "diferents solucions" abans de la definitiva. Pel Consell Comarcal, la solució ha de sorgir de parlar amb els ajuntaments, especialment de Berga i l'Alt Berguedà, i també amb tots els grups polítics. Al govern del Consell hi ha 6 consellers/es d'ERC, 5 de Junts, 3 de la CUP i 2 de Més x Gironella, només amb l'oposició de 2 del PSC i 1 de Som Avià.

La problemàtica va tornar al ple comarcal aquest dimecres, a través d'una moció dels socialistes aprovada per unanimitat que reclama "de manera urgent" el projecte executiu pel desdoblament de la C-16 de Berga a Bagà. El text defensa incloure una partida suficient per a l'execució en els pressupostos del 2024 de la Generalitat. La moció també constata els "incompliments" del Govern.

Barrar el pas a forasters

A l'espera de tot plegat alguns consistoris es plantegen prendre mesures pel seu compte. L'Ajuntament de La Nou de Berguedà podria barrar el pas i obrir només per als veïns el camí que utilitzen els conductors per fer la picaresca. "És l'única opció que ens queda si ni ningú fa res per ajudar-nos", lamenta l'alcalde Josep Maria Peixó a l'ACN.

També s'ho ha plantejat Guardiola de Berguedà, que ja han parlat amb Mossos d'Esquadra per tancar accessos en "casos puntuals", segons paraules l'alcalde Ferran Sayes a TV3. Sense anar més lluny, ja es tanquen alguns accessos a la ciutat de Berga en algunes ocasions per evitar el col·lapse.

Campos considera que aquesta és la solució que proposen alguns pobles és "molt dràstica" i opta per parlar conjuntament i trobar solucions "que puguin anar bé a la majoria". "Es molt millor que tots aquests ajuntaments s'ajuntin. Què en farem que a La Nou no entrin, però entrin per altres pobles?", ha argumentat, tot i comprendre "la impotència i la ràbia".

Un model qüestionat

Pel conseller de Mobilitat del Berguedà és "evident" que el model de comarca de la Cerdanya "provoca que això sigui una carretera de pas" i "afecta les comarques que estem al mig", apuntant també casos al Solsonès i al Ripollès. Això no obstant, destaca que les cues poden arribar a anar bé per la comarca "dins de la desgràcia". "Tenim col·lapsats també restaurants i bars de pobles i de la ciutat de Berga", sosté sobre quan es formen aquests quilomètrics embussos.



En aquest sentit, el desdoblament de la C-16 també ha estat criticat en els darrers anys per diversos sectors. En una piulada a X, el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà ha lamentat que el Consell Comarcal "continua ignorant la crisi climàtica" i considera que demanar l'ampliació de la C-16 "és perpetuar models insostenibles d'infraestructures faraòniques i turisme depredador". L'exregidor cupaire de Berga, Francesc Ribera, ha titllat d'"animalada" la moció aprovada a l'ens comarcal.