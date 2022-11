Els estrangers tenen tres vegades més probabilitats de ser identificats per la policia que els espanyols

La identificació per perfil racial continua sent una pràctica habitual a l'Estat espanyol, també a Catalunya. Així ho constata l'informe Vigilància 0.2. Una anàlisi de dades sobre les identificacions per perfil ètnic-racial, presentat aquest dimecres per l'entitat SOS Racisme, que denuncia les identificacions de persones racialitzades en base a la seva raça o ètnia

Per cada ciutadà amb nacionalitat espanyola identificat al carrer, la policia atura tres persones estrangeres (concretament 3,48). La població estrangera resident a Catalunya representa el 19,27% de les identificacions policials, mentre que l'autòctona el 5,55%. Això vol dir que els agents només criden l'atenció a cinc de cada 100 espanyols, mentre que en el cas de la població estrangera la xifra d'identificats s'eleva a 19.

Així ho reflecteix l'informe de SOS Racisme, que a través de dades públiques recollides entre 2018 i 2021, constata que les aturades a ciutadans per perfil racial són una pràctica habitual i sistemàtica. L'ONG demana a les administracions que posin fi a aquestes pràctiques "discriminatories" que "criminalitzen" les persones no blanques.

Les persones estrangeres representen el 16,11% de la població

L'any 2021, a Catalunya hi van haver un total de 602.387 identificacions. D'aquestes, un 359.867 s'han fet a ciutadans amb nacionalitat espanyola, una xifra que representa un 59,74% del total de la població. La resta de les identificacions, 241.012, corresponen a persones estrangeres, una xifra que representa un 40% del total. No obstant, la gran diferència és que la població espanyola representa el 83,89% de la població total, mentre que els migrats representen el 16,11%. "Unes dades totalment desproporcionades", apunta SOS Racisme.

La majoria d'identificacions a estrangers a Catalunya es duen a terme a Barcelona i la seva àrea metropolitana, tot i que és una pràctica que també s'estén a territoris amb un elevat percentatge de població estrangera. L'informe ha analitzat set Àrees de Base Policial: ABP Eixample, ABP Ciutat Vella, ABP L'Hospitalet de Llobregat, ABP Sants-Montjuïc, ABP Tarragonès, ABP Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell i ABP Gironès-Pla de l'Estany.

L'estudi també reflecteix que durant el 2020 es va produir un augment de les identificacions i les detencions, tant de població estrangera com espanyola, "probablement a causa de la pandèmia", creu l'organització.

SOS Racisme ha conclòs que la taxa d'identificació desproporcionada, almenys en les set àrees bàsiques policials analitzades, coincideix amb l'alta taxa de població estrangera que hi ha en el corresponent districte. Malgrat que aquesta desproporció ha baixat en la majoria de les ABPs, també analitzades en l'anterior informe, aquesta continua sent molt elevada. A més, als barris amb major nombre de migrats, l'informe constata que la presència d'agents policials és excessiva.