Els estudiants acampats a la UB en contra del genocidi de Gaza volen mantenir la protesta durant el 12-M

La setantena d'estudiants que han passat la nit al claustre de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB) encara no poden assegurar quants dies mantindran l'acampada en contra del genocidi a Palestina, malgrat que la seva intenció és persistir en la protesta. Així ho ha explicat aquest dimarts en una roda de premsa Pablo Castilla, membre del Comitè Estudiantil en Solidaritat amb el Poble Palestí. L'estudiant també ha reiterat que la concentració és "pacífica i democràtica" i que en cap cas volen "entorpir la jornada electoral de diumenge".

Encara que el campus de la UB és seu electoral aquest 12 de maig, els manifestants han expressat que, d'acord amb les declaracions de suport que va fer aquest dilluns el rector del centre, Joan Guàrdia, no entendrien que se'ls reprimís. "Si el rectorat realment se solidaritza, s'ha d'oposar a qualsevol desallotjament. Hi ha moltes aules on es poden realitzar les votacions", ha afegit Castilla.

De fet, aquest dimarts al matí l'ambient es respirava tranquil, amb els estudiants repartits en una cinquantena de tendes, preparant pancartes i compartint trossos de síndria. Més enllà de pal·liar la gana, la síndria s'ha convertit en un símbol de solidaritat amb Gaza, ja que els seus colors (verd, vermell, negre i blanc) són els mateixos que els de la bandera palestina. Aquesta fruita representa l'alto al foc i s'ha convertit en una eina d'autoprotecció per als activistes que no poden protestar lliurement i han d'enfrontar-se a la censura.



Bona part dels estudiants que han passat la nit al claustre cursen el seu grau a la UB, però també n'hi havia d'altres universitats. En Simó, per exemple, és alumne de Relacions Internacionals de Blanquerna i ha decidit sumar-se a la protesta per denunciar els lligams de les institucions amb Israel. "La meva universitat també té llaços directes i he aprofitat perquè que és una crida general", ha explicat a Públic. Segons el jove, ha estat una nit "tranquil·la" i se'ls va "proporcionar sopar" d'un restaurant que va portar "olles amb menjar per a tothom".

En Simó, manifestant al claustre de la UB, escriu una pancarta que diu: "No permetis que la injustícia t'entristeixi, fes que et radicalitzi". — Laura Fíguls / ACN

Per la seva part, la Noa, estudiant de Llengües i Literatures Modernes a la UB, ha optat per unir-se a l'acampada per ser fidel als seus "ideals" i perquè no vol "participar en un genocidi". Tot i que la Noa ha assegurat que "han dormit bé" i que no hi ha hagut cap problema, sí que s'han llevat amb la notícia dels bombardejos israelians a la ciutat palestina de Rafah i la presa de control del pas fronterer, malgrat l'acord de treva amb Hamàs.

Demanen el trencament de tot lligam amb Israel

Aquesta acampada estudiantil se suma a l'onada de protestes que va arrancar als Estats Units i que s'ha estès per Europa. "L'exemple de les acampades a EE.UU, França, Alemanya, Itàlia o València marquen el camí a seguir", deia el manifest que es va llegir ahir després d'una marxa que va aplegar més de 300 persones.

En la roda de premsa d'aquest dimarts s'ha rellegit el manifest, juntament amb dos altres lectures relacionades amb les declaracions que va fer el rector Joan Guàrdia i amb el claustre extraordinari que hi ha previst per demà al migdia.



Guàrdia va assegurar que la seva intenció és "acompanyar" la iniciativa, "tot vetllant pel pluralisme, per la convivència i pel respecte a l'activitat ordinària dels centres", mentre que aquest dimarts al matí ha apuntat a Els Matins de TV3 que la UB "ha tingut relacions amb universitats israelianes en diversos projectes", però que quan va començar el conflicte, ho van "aturar".



Dubtosos d'aquestes afirmacions, els manifestants han fet peticions a la Unitat de Transparència i han volgut recalcar les seves demandes de cara al rectorat. D'una banda, exigeixen que "les universitats públiques catalanes condemnin la massacre i trenquin relacions amb l'estat Sionista i amb les seves universitats", i, de l'altre, demanen "el trencament de relacions amb institucions i empreses israelianes o que participen del genocidi com Abengoa, Carrefour, Siemens, AXA o HP" i el "trencament del conveni de la UB i la UPF amb Telefònica, Banc Santander i la ICL".



A pesar de l'evasiva del rector, els portaveus de la protesta afirmen que hi ha un "conveni vigent entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de Tel-Aviv" i que "la UB coordina el projecte EVA de la Comissió Europea, on participen com a socis la Universitat Hebrea de Jerusalem i l'empresa privada israeliana Stratasys LTD".

Al claustre extraordinari previst per aquest dimecres, format per unes 300 persones, es presentarà una moció per trencar relacions amb l'Estat d'Israel. Si s'aprova, es pressionarà al Consell de Govern de la UB perquè faci efectiva la demanda.